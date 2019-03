Pompeo responsabiliza a Cuba por crisis de Venezuela

El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, subrayó este lunes que Cuba toma muchas de las decisiones del régimen de Nicolás Maduro, y es el gobierno que más ha contribuido a la muerte y desesperación del pueblo venezolano.

Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Cuba brinda apoyo constante a Maduro para que pueda perpetuarse en el poder. La isla, agregó, tiene fuertes intereses políticos y económicos en la nación petrolera.

"Ningún país ha hecho más que Cuba para provocar tanta miseria en Venezuela", enfatizó.

Cuba dice que el gobierno de Juan Guaidó es un títere de Estados Unidos. Pero Cuba entrena la policía secreta de Venezuela en métodos de tortura, vigilancia nacional y mecanismos de represión, afirmó Pompeo.

El Secretario de Estado agregó que "oficiales militares cubanos operan dentro del Estado venezolano, en una clara violación a la soberanía" de ese país.

Fuerzas de seguridad cubanas han reemplazado a las fuerzas venezolanas en muchos aspectos. Maduro no tiene venezolanos a su alrededor. Está rodeado de cubanos. Son fuerzas que responden no al pueblo de Venezuela, y tal vez no a Maduro, sino al régimen cubano, recalcó.

Pompeo también dijo que Rusia hace todo lo que puede para ayudar al régimen de Maduro a permanecer en el poder. "Esta historia no está completa sin reconocer el papel central que Cuba y Rusia han jugado y que continúan desempeñando", acotó.

Cuba y Rusia están aplastando el futuro del pueblo de Venezuela para ayudar a Maduro, dijo Pompeo.

El secretario de Estado concluyó que las acciones de Cuba y Rusia en Venezuela son malignas, y que Estados Unidos hace lo correcto al apoyar al presidente interino Juan Guaidó, pedir elecciones con garantías democráticas y enviar ayuda humanitaria a un pueblo hambriento.

(Con información del Departamento de Estado)