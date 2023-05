Policía política cita a madre de preso del 11J tras denunciar maltrato a su hijo en prisión

María Celia Aguilera García, madre del preso político del 11 de julio Luis Armando Cruz Aguilera, fue citada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según denunció ella misma al diario CubaNet vía telefónica.

La organización no gubernamental Cubalex se hizo eco de la denuncia e informó en su cuenta de Facebook que "de acuerdo con lo escrito en la citación, Aguilera García debe presentarse este jueves, 4 de mayo, a las 10 de la mañana, ante el oficial que se hace llamar “Robe”, en la unidad de la PNR del reparto Capri, ubicado en el municipio Arroyo Naranjo".



La mujer, de 50 años de edad y vecina del reparto Santa Amalia, ha expresado que el acoso en su contra estaría motivado por "sus continuas protestas contra las agresiones y maltratos que está sufriendo su hijo" en prisión, "los cuales ella ha denunciado a través de diferentes medios internacionales como Radio Martí", destacó Cubalex en su publicación.

Hace apenas unos días, el pasado miércoles 27 de abril, la familia de Luis Armando Cruz Aguilera dijo a Radio Martí que el joven había sido maltratado físicamente y enviado a una celda de castigo en el penal.

El preso político, de 23 años de edad, se encuentra encarcelado en el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este. Está cumpliendo 10 años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la barriada de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.

En prisión, se negó a la rehabilitación ideológica en el llamado “Plan Dignidad”, había informado su madre en abril.

“Yo vi que en la mañana él no me llama, y por la tarde, me empezaron a llamar madres de presos comunes, (me dijeron) que fue un oficial; ese oficial siempre la ha tenido cogida con ellos diciendo la Operación Dignidad y que no tienen dignidad, le dijo 'Vamos, que te vas de aquí', y él le dijo "a mí me hablas bien y yo no me llamo Operación Dignidad, yo tengo mi nombre”, relató Aguilera en ese momento.



Además, aseguró que el oficial agresor es de apellido Biscet, y que ya tiene un historial de abusos contra los presos políticos recluidos en esa cárcel.

Aguilera ha sido amenazada anteriormente. Las autoridades cubanas le han dicho que su hijo será transferido desde el Combinado del Este para Guantánamo si ella continúa denunciando en redes sociales la situación que enfrentan los presos del 11J.

También, es una de las madres de presos políticos del 11J que en marzo pasado fueron citadas y amenazadas por la Seguridad del Estado cubana, tras acudir a varios encuentros en diferentes sedes diplomáticas en La Habana.