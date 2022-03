Policía política cita a Daniel Triana en un parque: Están acostumbrados a obrar en las sombras”

Wilber Padrón Maza, hermano del inmigrante fallecido el 1 de marzo cuando intentaba salir de Cuba en una lancha que fue interceptada por el patrullaje de las Tropas Guardafronteras en la costa norte de Cayo Coco, Ciego de Ávila, dijo que la embarcación fue impactada en repetidas ocasiones por las autoridades cubanas.

“La orden que tenían era parar la lancha, cueste lo que cueste. No les importaba lo que pasara. Dieron más de cinco impactos a la lancha. No pensaron que había más gente arriba del barco, que se podían haber muerto varias personas. No tomaron en cuenta eso. Lo de ellos era parar la lancha cueste lo que cueste", dijo el hermano de William Padrón Maza, de 38 años y residente en Morón, la única víctima mortal de la tragedia que involucró a 21 cubanos.

"A mí nadie me ha explicado nada, no me han dicho nada, solamente que están en un proceso investigativo", dijo el entrevistado, que aún no conoce qué fue lo que le ocasionó la muerte a su hermano.

Una nota del Ministerio del Interior de Cuba publicada la semana pasada indica que el incidente tuvo lugar "a 11 millas de Cayo Coco, dentro de las aguas territoriales cubanas, cuando la embarcación infractora se detuvo por aparentes problemas técnicos".

"Los pasajeros comenzaron a lanzarse al agua, por lo que la tripulación del medio naval cubano acometió de inmediato acciones de salvamento. Mientras, la lancha reanudó la travesía. Durante las maniobras marítimas posteriores, la lancha rápida y la nave de guardafronteras, ambas de similar envergadura, colisionaron. Como resultado, tres personas que permanecían a bordo de la primera sufrieron lesiones, uno de ellos de gravedad, quien falleció en el trayecto de evacuación hacia tierra", afirma la nota oficial.

El hermano de la víctima considera que se trata de una injusticia contra ciudadanos que "no eran delincuentes".

"Eran solamente personas que querían una mejor vida para su familia. No estaban haciendo nada del otro mundo. Solamente querían abandonar el país buscando una mejoría en sus vidas", declaró Wilber Padrón.

El familiar confía en que las autoridades le darán una respuesta.

"Que se la den al pueblo cubano, a todos, porque todo lo que dijeron en la televisión era mentira", agregó.

[Entrevista realizada por Carlos Ojeda para Radio Televisión Martí]