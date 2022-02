Policía política amenaza al artista visual Julio Llópiz-Casal tras su llegada a Cuba

La Seguridad del Estado advirtió al artista cubano Julio Llópiz-Casal que lo tendría bajo vigilancia durante su estancia en Cuba tras su arribo a La Habana el pasado sábado.

“El interrogatorio fue corto. Yo creo que no llegó a los 10 minutos, pero, primero, esperé alrededor de 45 minutos a que apareciera el agente de la Seguridad del Estado que me interrogó, que fue un muchacho joven. Luego de eso me escanearon todo el equipaje y me revisaron cosa por cosa”, dijo el artista audiovisual a Radio Televisión Martí.

“Básicamente, lo que me dijeron fue que ellos sabían que yo venía a ver a mi familia y que eso les parecía bien, pero que no iban a permitir que me involucrara en ninguna actividad ‘contrarrevolucionaria’. Que ellos saben cómo yo pienso, y que saben más de media de lo que yo imagino. Que saben, perfectamente, de mis vínculos con 14ymedio, con Yoani Sánchez y con las personas que reciben miles y miles de dólares del Departamento de Estado” [de Estados Unidos], denunció.

La amenaza fue hecha al creador durante una indagatoria de agentes de la policía política en el mismo Aeropuerto Internacional “José Martí” de la capital cubana.

“Me preguntaron que si yo tenía pasaje para irme. Les dije que no. Cuánto tiempo pretendía quedarme en Cuba, les dije que el menos posible, y que ‘desregularan’ a mi esposa”, relató.

Llópiz-Casal está casado con la periodista de 14ymedio, Luz Escobar, cuyo padre, Reynaldo Escobar, es el jefe editorial del medio independiente.

El 27 de noviembre de 2020, Llópiz-Casal se manifestó, junto a cientos de intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes, frente al Ministerio de Cultura cubano (MINCULT) para exigir el respeto de las autoridades a la libertad de expresión y creación, y el cese de la censura y el hostigamiento al gremio artístico.

Dos meses después, el 27 de enero de 2021, fue detenido cuando varios miembros del Movimiento 27N, surgido a raíz de esa protesta, se acercaron al organismo institucional para dialogar, pero en vez de eso fueron agredidos por sus funcionarios.