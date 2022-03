Policía de Cienfuegos se niega a procesar denuncia por violencia doméstica: "Están esperando a que me mate”

Las autoridades policiales de Cienfuegos se negaron a aceptar la denuncia de Yisel Pérez Rodríguez, quien afirma haber recibido, junto a sus dos hijos menores, tratos injuriosos y agresiones físicas por parte de su ex pareja, Félix Millares Vázquez.

“Fuimos a poner la denuncia y no me la cogieron. Fui con testigos, quería poner una orden de alejamiento contra mi ex esposo porque él me ha maltratado, me ha ofendido y me ha pegado, en varias ocasiones, incluso delante de mis hijos. He ido muchas veces a la estación policial a acusarlo, pero la han rechazado. Están esperando a que me mate”, dijo a Radio Televisión Martí la joven de 32 años.

“Me dicen que ellos no pueden hacer nada porque él es el papá de los niños y se los puede llevar cuando quiera. Y respecto a mí, me explicaron que yo tenía que acusarlo en el momento que fui objeto de golpes, que cuando ya pasa un tiempo no tiene validez. Yo argumenté que él me ha amenazado con castigos o la muerte si voy a la policía”, relató.

Tras repetidos episodios de violencia doméstica en contra de ella y de los dos hijos menores, Pérez Rodríguez se separó de su esposo y trató de prohibirle que se acercara a sus hijos, pero el hombre entonces protagonizó otro incidente: el pasado martes secuestró a uno de los niños, arrebatándoselo al abuelo a la salida de la escuela.

“Mi papá fue a recoger el niño a la escuela. Él se mete delante de mi papá y le arrebata al niño, lesiona a mi papá. Se encierra en su casa, con el niño y una prima mía, Beatriz Rivacova González, que había intentado interceder por el menor. Desde dentro amenazaba con un cuchillo a los vecinos que se concentraron en el lugar”.

“Mientras tanto, la policía en las afueras no hacía nada. Finalmente salió y se entregó a los militares pero ni lo esposaron, ni le quitaron el cuchillo. En la patrulla iba con los brazos afuera y los pulgares levantados, mostrando que no iba a pasar nada. Pero hasta donde sabemos, todavía está arrestado”

De acuerdo a las declaraciones de la joven, Millares Vázquez observó el mismo patrón de conducta violenta en sus relaciones anteriores.

“La madre de su otro hijo se fue de la casa porque el le daba golpes, la hinchaba. El tiene historia de agresión a otras mujeres”, acotó.

“Yo tengo miedo, no estoy mandado mis hijos a la escuela. Ese día a quien estaba esperando era a mí”.

Durante 2021 y lo que va de 2022 fueron reportados en Cuba, al menos 38 feminicidios.

Organizaciones feministas independientes han venido denunciando la importancia de una ley integral contra la violencia de género, la necesidad de las casas de acogida para mujeres maltratadas, la relevancia de la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal.

La activista Marta María Ramírez, miembro del grupo Casa Palanca aseguró recientemente a nuestra redacción " si tuviéramos la venia del Estado, que para esto es necesario, nosotros podríamos crear refugios y otros sistemas de alarma de protección y las mujeres no estarían tan solas en ese desamparo en que las pone estar ante la violencia machista”.