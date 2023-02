Policía cita a familiares de presos del 11J en San Antonio ante temores de otro estallido

Familiares de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, Artemisa, que cumplen prisión domiciliaria, fueron citados el martes por las autoridades ante temores de que pueda organizarse un nuevo estallido antigubernamental.

El objetivo de la policía fue amenazarlos para que dejaran de publicar en redes sociales o compartir publicaciones relacionadas con las manifestaciones de descontento que tuvieron lugar el 11J en toda Cuba, según confirmó a Radio Martí, Maribel Cruz, madre del joven Yoan de la Cruz, sancionado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento, por divulgar en una directa las primeras imágenes del levantamiento.

San Antonio de los Baños fue donde se iniciaron las protestas que se extendieron a lo largo de toda la isla.

“Nos llamaron y dijeron que, por lo menos yo, que yo no publico nada pero sí comparto y eso, me dijeron que no debería hacerlo, que eso lo daba era promoción a lo que era lo del 11 de julio, que aquí querían hacer otro 11 de julio pero que ellos no lo iban a permitir … que no compartiera, que lo que (Yoan de la Cruz) hizo, lo hizo espontáneamente, no lo hizo porque nadie le dijo que lo hiciera, porque nadie le pagó, como se regó al principio. Reconocieron eso, por lo menos el que habló conmigo me dijo, “eso fue espontáneo, no tiene experiencia”, declaró Cruz.

Por otra parte, la hermana de Osmany Antonio Ricardo Aguilar, otro de los manifestantes en San Antonio de los Baños, a quien se le cambió la medida cautelar de prisión a un régimen de trabajo correccional sin internamiento, dijo que éste también fue citado el martes.

“Mi hermano fue citado allí a la policía”, confirmó la fuente que prefirió no ser identificada por su nombre.



El activista a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba, Albert Fonseca, informó en sus redes sociales que el martes los familiares de los manifestantes de San Antonio de los Baños fueron amenazados con la revocación de la prisión domiciliaria, "si publicaban o compartían algo en sus redes sociales contenidos que pidieran la libertad para los presos políticos.

Desde Bejucal, en la provincia Mayabeque, Issell María Lescay Oliva, madre del joven músico Abel Lescay, sancionado a cinco años de limitación de libertad de la casa al trabajo o a un centro de educación, señaló que hasta el momento, ellos no han sido citados por las autoridades y que se encuentran esperanzados con una posible amnistía.