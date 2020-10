Recomiendan dejar boleta en blanco cuando se trate de gobiernos incapaces de integrar Consejo de DDHH

La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, exhortó a la comunidad mundial a elegir miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que cumplan con normas de democracia y transparencia.

Este martes en Ginebra, Cuba y otros regímenes autoritarios podrían ser electos al órgano más importante de Naciones Unidas en lo que se refiere a los derechos humanos.

La FIDH es una ONG fundada en 1922 que representa a 117 organizaciones en 117 países.

“Hay que evitar seleccionar a gobiernos que son incapaces”, subrayó la organización en una carta dirigida a la Asamblea General de la ONU:

Excelencias,

Antes de las próximas elecciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ("CDH" o "el Consejo"), nosotros, las organizaciones de la sociedad civil nacionales, regionales e internacionales abajo firmantes, escribimos para instar a su delegación a que se abstenga de votar por candidatos que manifiestamente no cumplen las normas de membresía del Consejo establecidas en la resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). La resolución 60/251 establece que los miembros del Consejo deben mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar plenamente con el Consejo y sus mecanismos. Además, determina que, al votar, los Estados miembros deben tener en cuenta las contribuciones de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como sus promesas y compromisos voluntarios.

En octubre de 2020, la próxima elección del CDH determinará qué Estados se integrarán como miembros del Consejo en los próximos tres años (2021-2023). Las organizaciones de la sociedad civil están alarmadas porque varios de los Estados que se postulan para las elecciones no cumplen con los requisitos mínimos en materia de promoción y protección de los derechos humanos y cooperación con el Consejo y otros órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Algunos de estos candidatos demuestran un patrón constante de falta de cooperación con el sistema de derechos humanos de la ONU, así como un desprecio flagrante de los derechos fundamentales, que es incompatible con la pertenencia al Consejo. Además, algunos de los candidatos de este año se han involucrado en actos recurrentes de intimidación y represalias contra defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan un papel fundamental en la labor del Consejo. También nos alarma que los candidatos hayan atacado el propio sistema de derechos humanos de la ONU y que sus promesas voluntarias no reflejen las realidades sobre el terreno. Votar por estos candidatos socavaría gravemente la credibilidad y la integridad institucional del Consejo. Las organizaciones de la sociedad civil han criticado durante mucho tiempo las listas no competitivas del Consejo. Incluso en esos casos, sin embargo, teniendo en cuenta que los Estados deben recibir una mayoría simple de votos (es decir, 97) para ser elegidos, que la votación se realiza mediante votación secreta y que los Estados electores no tienen la obligación de votar por todos y cada uno de los candidatos dentro de un grupo regional, las delegaciones simplemente podrían abstenerse de votar por candidatos no aptos.

Lo instamos a que valore las consideraciones de derechos humanos y los criterios sustantivos para la composición del Consejo descritos en la resolución 60/251 como primordiales para elegir a los miembros del Consejo, dejando la boleta en blanco para aquellos Estados candidatos que su delegación considere no aptos, en lugar de participar en el intercambio de votos o privilegios consideraciones políticas sobre los derechos humanos fundamentales. También instamos a los Estados a que mantengan la competitividad de las elecciones al Consejo presentando y apoyando las candidaturas elegibles y evitando las pizarras limpias en cada elección del Consejo de Derechos Humanos.

Los firmantes de la carta:

ARTICLE 19

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Asian Legal Resource Centre (ALRC)

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Child Rights Connect

CIVICUS

Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)

Conectas Direitos Humanos

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Global Centre for the Responsibility to Protect

Gulf Centre for Human Rights

Human Rights House Foundation

Human Rights Watch

ILGA World

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Service for Human Rights (ISHR)

Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH Brasil

Save the Children