Piden cinco años de prisión para la ex coordinadora de Archipiélago Daniela Rojo

La Fiscalía Municipal de Regla, en La Habana, pide 5 años de privación de libertad para la activista Daniela Rojo, por su participación en las protestas del 11 de julio.

Rojo fue imputada de los delitos de “desacato”, “desórdenes públicos” e “instigación a delinquir”. La fecha del juicio no ha sido fijada.

En la misma causa están involucrados además Reynaldo Pagés Reyes, con una petición fiscal de 9 años por “atentado”, “desacato”, “desórdenes públicos e “instigación a delinquir”; Marian Martin Taquechel, de 7 años por “desacato”, “desórdenes públicos e “instigación a delinquir “y Lázaro Jesús Valdez González-Fune, se enfrenta a una condena de 10 años por “atentado”, “desacato” y “desórdenes públicos.

“Es desproporcionado, yo salí a manifestarme pacíficamente. A mí me cogieron hasta sentada en el piso con los brazos en alto. Como me van a pedir 5 años por salir a manifestarme, por decir ‘Patria y Vida’ y ‘Libertad’. ¿Qué cosa es esto? Una injusticia tremenda”, dijo a Radio Televisión Martí Daniela Rojo, poco tiempo después a que fuera informada por su abogado de la petitoria del Estado.

Rojo indicó que fue ella la víctima de violencia por parte de las fuerzas represivas, cuando fue detenida de forma arbitraria por 10 agentes vestidos de civil que la tiraron dentro de un vehículo.

Las Conclusiones provisionales del órgano acusador refieren que los implicados en el proceso penal convocaron a personas y “se trasladaron por la calle Martí en dirección a la Calzada de Regla hasta llegar a la avenida Vía Blanca” “perturbando el orden” y “manifestándose en contra del gobierno legítimo, y “ensalzando ánimos” contra agentes de la autoridad y sus representantes, “hacia quienes dirigían ofensas y obscenidades”.

En su cuenta de Facebook, Rojo escribió: “En mi país no hay justicia ni nada que se le parezca. No cometí ninguno de los delitos que se me imputa, los presentes ese día (de ambos bandos) estábamos manifestándonos, solo que a los nuestros se les aplica la ley y a ellos no, dependiendo del carácter político de las consignas”.

“Ha seguir dando guerra ellos se piensan que de verdad pueden hacer lo que les da la gana, pero no. Esto no puede ser”, insistió.

Tras su excarcelación por fianza, Daniela Rojo, madre de dos niños pequeños, se convirtió en una de las coordinadoras de la plataforma Archipiélago que convocó a la frustrada Marcha del 15 de noviembre. Después de la salida de Cuba de Yunior García, el principal promotor de la acción cívica, la activista renunció “por motivos personales y familiares”.