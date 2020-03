Piden a Trump que cancele vuelos desde Cuba

La Comisión del condado Miami-Dade suspendió la votación prevista para esta semana de una resolución que propone la cancelación de los vuelos desde EE.UU. a Cuba.

La propuesta es patrocinada por los comisionados Esteban Bovo y Rebeca Sosa, que habían programado la discusión del documento para este martes 17 de marzo.

“Por orden de la presidencia de la Comisión, todas las reuniones de la instancia quedan suspendidas hasta nuevo aviso, incluida la pactada para someter discutir la resolución sobre los vuelos a Cuba”, dijo el comisionado Bobo, quien subrayó que ahora esa iniciativa en forma de carta, va camino a Washington por diferentes vías.

“En horas de la mañana de este martes, enviamos a la Casa Blanca, por correo ordinario, y por correo electrónico nuestra solicitud para que gobierno central incluya a Cuba en la lista de países con restricción de viaje”, dijo Bovo.

El comisionado agregó que una copia de la misiva también ha sido enviada a varios miembros del Congreso, entre ellos, los senadores Marco Rubio y Rick Scott.

Además, a la Cámara de Representantes y al Senado del estado de Florida

Bovo, único firmante del documento, fundamenta la iniciativa en la magnitud del trasiego de pasajeros entre EE.UU. y Cuba y el deficiente expediente en transparencia estadística que ostenta el régimen de Cuba.

“Tenemos una comunidad que viaja frecuentemente a Cuba, derecho que tiene para visitar a la familia, pero somos conscientes de que el régimen no solo es bueno en reprimir, sino también en ocultar información y, por consiguiente, no sabemos el número de casos de coronavirus en la isla. Ellos admiten que son 5, de lo que ellos admiten a lo que en realidad hay, puede ser una multitud que no se sabe”, puntualizó el funcionario.



Recordó, asimismo, que el alcalde Carlos Giménez en una reunión en días recientes con funcionarios de la Casa Blanca pidió que transmitieran al presidente la propuesta de los comisionados Bovo y Soza.

Bovo ha dicho que no se trata de un castigo a la familia cubana. “Pueden seguir mandado paquetes, dinero, pero evitar el contacto físico con los viajes”.

El alcalde Giménez declaró la semana pasada el estado de emergencia en el condado a causa del coronavirus.

La propuesta cobra solo carácter simbólico pues la Comisión del condado carece de autoridad para hacer cumplir la cancelación de vuelos a cualquier destino en la región. Esto compete únicamente a la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de Transporte (DOT) y, en última instancia, al presidente Trump.

Bovo dijo que sabe que el presidente está muy ocupado, pero que espera respuesta, algún tipo de reacción en los próximos días.

“Vamos seguir presionando hasta que este asunto cobre la atención necesaria porque para nosotros en el sur de Florida es sumamente crítrico”, indicó tras mencionar que más de 1,5 millones de personas viajan anualmente desde Miami a la isla.

“Como no hay jabón en Cuba, faltan ciertos productos necesarios para el aseo personal, esto es sumamente importante y el presidente debe tomar cartas en este asunto”, dijo Bovo y aprovechó para comentar sobre la decisión del régimen cubano de recibir en la isla al crucero MS Braemar de nacionalidad británica, con más de mil personas a bordo, entre ellos, cinco infectados de coronavirus confirmados.

“Demuestra que solo le interesa el turismo y el ingreso de divisas. Prefiere poner en peligro la vida de la ciudadanía antes de restringir el ingreso al país como lo están haciendo otros países”, concluyó Bovo.