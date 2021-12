Piden a miembros de la ONU mantenerse firmes en la financiación de los derechos humanos

Discurso del periodista ruso Dimitri Muratov, editor en jefe de Novaya Gazeta, el pasado 10 de diciembre en Oslo, Noruega, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz.

¡Majestades! ¡Sus Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Nobel, distinguidos invitados!

La mañana del 8 de octubre, mi madre me llamó. Ella preguntó qué hay de nuevo.

- Bueno, - digo, - mamá, recibimos el Premio Nobel.

- Esto es bueno. ¿Qué más hay de nuevo?

- Ahora, mamá, te lo contaré todo.

***

“Estoy convencido de que la libertad de opinión, junto con otras libertades civiles, es la base del progreso. Defiendo la tesis sobre la importancia decisiva de las libertades civiles y políticas en la configuración del destino de la humanidad. Estoy convencido de que la confianza internacional…; el desarme y la seguridad son impensables sin una sociedad abierta, libertad de información, creencias, glasnost…. Paz, progreso, derechos humanos: estos tres objetivos están indisolublemente vinculados".

Es un fragmento del discurso al recibir el premio Nobel del académico Andrei Sájarov, un ciudadano del Planeta, un gran pensador. Su esposa Elena Bonner pronunció este discurso aquí mismo en esta ciudad el jueves 11 de diciembre de 1975.

Consideré necesario que las palabras de Sájarov se escucharan aquí, en la sala de fama mundial, por segunda vez.

¿Por qué es tan importante ahora para nosotros, para mí?

El mundo ha dejado de amar la democracia.

El mundo está decepcionado con las élites gobernantes.

El mundo se siente atraído por la dictadura.

Había la ilusión de que el progreso se puede lograr mediante la tecnología y la violencia, y no respetando los derechos humanos y las libertades.

Esto es progreso sin libertad, leche sin vaca...

Las dictaduras se han proporcionado un acceso más fácil a la violencia.

En nuestro país (y no solo entre nosotros) es popular la idea de que los políticos que evitan la sangre son gente débil y es deber de los verdaderos patriotas amenazar al mundo con la guerra.

Las autoridades están vendiendo activamente la idea de la guerra.

Bajo la influencia del marketing agresivo de la guerra, la gente se acostumbra a la idea de su permisibilidad.

Los gobiernos y los propagandistas cercanos a ellos son plenamente responsables de la retórica militarista en los canales de televisión estatales.

Pero también vi a otras personas en otros televisores. Honestos y aterrados.

Durante la guerra de Chechenia, cinco vagones frigoríficos blancos estaban en los rieles de una estación. Había seguridad a su alrededor las veinticuatro horas del día. Era una morgue sobre ruedas para el laboratorio 124 del Ministerio de Defensa. Los cuerpos no identificados de soldados y oficiales se almacenaron en camiones refrigerados.

Muchos ya no tenían caras de golpes directos o tortura. El jefe del laboratorio, el Capitán de Primer Rango Shcherbakov, hizo todo lo posible para que no quedaran soldados sin nombre. Y en una casita cerca de las vías había un televisor. En sillones, como en una sala de espera, estaban las madres y los padres de los soldados desaparecidos. Y un operador con una cámara de video transmitía imágenes de cuerpos en la pantalla una tras otra. Uno a uno. 458 veces. Tantos militares yacían en los estantes de estos vagones a menos 15 grados en su último tren, que venía por la ruta "Guerra - Muerte".

Madres que durante muchos meses buscaban a sus hijos en las montañas y desfiladeros de Chechenia, al ver el rostro de su hijo en la pantalla, gritaban: “¡Este no es él! ¡No es él!”.

Y era él.

Los ideólogos actuales promueven la idea de Morir por la Patria, y no el Vivir para la Patria. No dejemos que esta televisión suya nos engañe de nuevo.

La guerra híbrida, la trágica, fea y criminal historia con el Boeing MN-17 destruyó las relaciones entre Rusia y Ucrania, y no sé si las próximas generaciones podrán restaurarlas. Además, en las cabezas enfermas de los geopolíticos, la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de parecer imposible.

Pero lo sé: las guerras terminan con la identificación de los soldados y el intercambio de prisioneros. Durante la guerra de Chechenia, Novaya Gazeta y nuestro columnista, el Mayor Izmailov, pudieron liberar a 174 personas del cautiverio. Si ahora, en mi nueva capacidad, puedo hacer algo para devolver a los prisioneros que aún viven a sus hogares, díganmenlo. Estoy listo.

***

Quiero recordar a otra persona que recibió el Premio Nobel de la Paz en esta sala en 1990.

Moscú. Kremlin.18 de abril de 1988. Hay una reunión del Buró Político. Uno de los ministros soviéticos exige dejar las tropas en Afganistán, Mijaíl Gorbachev lo interrumpe con dureza: "¡Detén tu grito de halcón!".

¿Qué no tiene de programa moderno para la política y el periodismo el establecer una vida sin funerales?

***

Somos periodistas, nuestro trabajo es claro: separar hecho y falsedad...



Pero en el centro de Europa, a los eventos del este de Ucrania se sumó el presidente Lukashenko casi al borde de un juego con mucha sangre. Sus militares están conduciendo a refugiados del Oriente Medio, encadenados con las ametralladoras, a las protegidas fronteras de la Unión Europea. Las partes se acusan mutuamente y la gente angustiada literalmente corren entre dos fuegos.

Somos periodistas, nuestro trabajo es claro: separar hecho y falsedad. Una nueva generación de periodistas profesionales sabe trabajar con gran información, con bases de datos. Y los estudiamos, encontramos qué aviones están llevando refugiados al punto de conflicto. Solo hechos.

Los aviones bielorrusos han multiplicado por cuatro los vuelos a Minsk desde el Oriente Medio este otoño. Seis vuelos se realizaron de agosto a noviembre de 2020 y 27 en los mismos meses de este año. Cuatro mil 500 personas fueron traídas por la compañía bielorrusa para un posible avance a la frontera en este año, y solo 600 personas, el pasado año. Y unos 6.000 refugiados fueron transportados por la aerolínea desde Irak.

Así se organizan las provocaciones armadas y los conflictos. Nosotros, los periodistas, habiendo averiguado cómo funciona, hicimos nuestro trabajo. Lo demás es asunto de los políticos.

***

¿La gente por el estado o el estado por la gente? Este es el principal conflicto de hoy.

Stalin resolvió este conflicto con represiones masivas.

La práctica de la tortura en las cárceles y durante la investigación se ha conservado en la Rusia moderna. Abuso, violación, pésimas condiciones de detención, prohibición de visitas, llamada a una madre en su cumpleaños, una prolongación interminable de la detención. Antes del juicio, las personas con enfermedades graves son enviadas a la cárcel, tienen como rehenes a niños enfermos, deben confesarse culpables sin presentar pruebas.

Los casos penales por cargos falsos suelen tener carácter político en nuestro país. El político opositor Alexei Navalny está detenido por una falsa denuncia del director ruso de la mayor empresa de perfumes de Francia. El director escribió una declaración, pero no fue citado a juicio y no se reconoció como víctima. Y Navalny está preso. La propia empresa de perfumes decidió hacerse a un lado, esperando que el olor de este negocio no dañara el aroma de sus productos.

Escuchamos cada vez más sobre la tortura aplicada a prisioneros y detenidos. Las personas son torturadas para demolerlas, aumentar la severidad del castigo fuera de la sentencia. Esto es locura.

Estoy tomando la iniciativa de crear un Tribunal Internacional contra la Tortura, cuya tarea es recopilar datos sobre el uso de la tortura en diferentes partes del mundo y estados. Identificar a los verdugos y a sus patrones involucrados en tales delitos.

Espero, por supuesto, en primer lugar, a los periodistas de investigación de todo el mundo.

La tortura debe ser reconocida como un crimen grave contra la humanidad.

Por cierto, Novaya Gazeta también se sigue publicando en papel. Para que nos lean en las cárceles: allí no hay internet.

***

Actualmente hay dos tendencias que luchan en Rusia.

Por un lado, el presidente ruso está ayudando a erigir un monumento al centenario del académico Sájarov.

Por otro lado, en nuestro país, la Fiscalía exige liquidar a la Sociedad Memorial, que se dedica a la rehabilitación de las víctimas de las represiones estalinistas.

¡Y los fiscales la acusan de "violación de los derechos humanos"! ¿O tal vez porque recientemente en nuestro país el FSB volvió a archivar los nombres de los investigadores y verdugos de Stalin?

Permítanme recordarles que Memorial fue creado por Sájarov.

¿Quizás el monumento al fallecido Sájarov sea más seguro que su proyecto vivo y funcional?

Memorial no es un enemigo del pueblo.

Memorial es un amigo del pueblo.

***

Nosotros, por supuesto, lo entendemos: este premio es para toda la comunidad profesional de periodistas reales.

Mis colegas expusieron tecnologías de lavado y devolvieron miles de millones de rublos robados al presupuesto, abrieron empresas offshore y dejaron de talar los bosques siberianos. Como resultado, el estado apoyó los esfuerzos de Novaya Gazeta, Ekho Moskvy, Dozhd y otros colegas para tratar a niños con enfermedades raras que necesitan los medicamentos más caros del mundo.

(Por cierto, espero que los representantes de la industria farmacéutica, de la que depende el destino de los niños y adultos jóvenes con enfermedades complejas (incluidos aquellos con atrofia muscular espinal (AME)), se sienten con nosotros en una mesa redonda. ¿Tal vez van a invertir en medicamentos asequibles y el diagnóstico temprano de detección? Quizás ¿Encontrará el mundo opulento dinero para decenas de miles de niños y niñas que aún tengan vida?)

Entregamos este premio para ayudar a las personas enfermas y apoyar el periodismo independiente.

***

Pero el periodismo en Rusia está atravesando tiempos difíciles ahora. En los últimos meses, más de un centenar de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ONG han recibido la condición de "agentes extranjeros". En Rusia son "enemigos del pueblo". Muchos de nuestros colegas estaban desempleados. Otros se han visto obligados a abandonar el país.

La persona se ve privada de su vida habitual durante un tiempo indeterminado. Quizás para siempre. Esto ha sucedido en nuestra historia.

El año que viene se cumplirán 100 años desde que el "barco de los filósofos" partió de San Petersburgo el 29 de septiembre al puerto de Stettin - otro viaje en el que los bolcheviques expulsaron de Rusia a casi 300 destacados representantes de la elite intelectual. En el vapor Oberburgermeister Haken enviaron al exilio el futuro inventor de los helicópteros Sikorsky, al creador de la televisión Zworykin, los filósofos Frank, Ilyin, Pitirim Sorokin. El más grande pensador Nikolai Berdyaev también estuvo allí. Como todos los demás, se le permitió llevar pijama, dos camisas, dos pares de calcetines y un abrigo de invierno. Así fue como la Patria se despidió de sus grandes ciudadanos: deja tus cosas, pero puedes llevarte el cerebro.

La imagen se repite hoy con los periodistas y defensores de los derechos humanos.

Ahora, en lugar del "barco de los filósofos", el "avión de los periodistas" se aleja.

Esto es una metáfora, por supuesto, pero decenas de representantes de nuestra profesión se van de Rusia.

Y otros se ven privados incluso de esa oportunidad.

Orkhan Dzhemal, Kirill Radchenko, Alexander Rastorguev, son periodistas rusos que fueron fusilados sin piedad en la República Centroafricana, donde fueron a investigar las actividades de una de las compañías militares privadas rusas. La viuda de Orkhan, Ira Gordienko, trabaja para nosotros en Novaya Gazeta. Desde el asesinato, el 30 de junio de 2018, ha expuesto las mentiras de la investigación oficial. Aquí hay solo un detalle para usted: evidencia material invaluable: ¡las autoridades policiales de la República Centroafricana simplemente quemaron la ropa de las víctimas! La investigación rusa no ha obtenido ningún resultado. Y tampoco la internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, prometió ayudar en la investigación. Probablemente se olvidó de eso. Aquí, se lo recuerdo.

Por supuesto, como siempre, me pueden preguntar: ¿por qué llegaron allí sus colegas? Para testificar. Probar. Verlo en persona. De modo que, como dijo el gran fotógrafo de guerra Robert Capa: "Si no te gusta tu foto, entonces no estabas lo suficientemente cerca".

"¿No da miedo?" – es la pregunta más frecuente de mis colegas.

Esta es su misión. Cuando los gobiernos mejoran constantemente el pasado, los periodistas intentan mejorar el futuro.

***

Y este premio es para todo el periodismo real. Este premio fue otorgado a mis colegas fallecidos de Novaya Gazeta: Igor Domnikov, Yuri Shchekochikhin, Anna Politkovskaya, Anastasia Baburova y Stas Markelov, Natasha Estemirova. Este premio también se otorga a los compañeros vivos, una comunidad que cumple con un deber profesional.

El día antes del anuncio de este premio, celebramos los 15 años del asesinato de Anna Politkovskaya. Los asesinos recibieron sentencias justas, pero no se encontró a la persona que ordenó el crimen y el plazo de prescripción ha expirado. Declaro oficialmente: el consejo editorial de Novaya Gazeta no reconoce este período de limitación.

***

En ruso, en inglés y en otros idiomas hay un refrán: "El perro ladra y pero la caravana continúa" - The dog barks, but the caravan goes on". Se interpreta de la siguiente manera: nada entorpecerá el avance de la caravana. A veces, las autoridades hablan con desdén sobre los periodistas. Ladran, pero no impresionan nada.

Y recientemente aprendí que el significado del dicho tiene el significado opuesto.

La caravana avanza porque los perros ladran.

Gruñen y se abalanzan sobre los depredadores en las montañas y los desiertos. Y el movimiento hacia adelante solo es posible cuando acompañan a la caravana.

Sí, gruñimos y mordemos. Tenemos colmillos y agarre.

Pero estamos en una circunstancia de movimiento.

Somos el antídoto contra la tiranía.

P.D.

Quería ahorrar un minuto.

Pongámonos de pie y honremos un minuto de silencio con Maria Resse, por nuestros colegas reporteros quienes dieron su vida por esta profesión, y apoyemos a quienes son perseguidos.

Quiero que los periodistas se mueran de viejos.

Nota de la redacción - Esta es la traducción del ruso al español del discurso de Dimitri Muratov, que fue publicado el 10 de diciembre del 2021 en la versión digital de Novaya Gazeta, el periódico que dirige Muratov.