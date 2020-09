Piden 9 años a opositor por publicar vídeo de enfrentamiento entre vecinos y policías en Santiago de Cuba

Graciela Suárez, madre del prisionero político cubano Humberto del Real Suárez, expresó este viernes a Radio Televisión Martí su preocupación por la difícil situación de su hijo en prisión, sentenciado a 30 años de cárcel, de los cuales ha cumplido ya 26.

La madre de Humberto del Real afirma que el régimen de la isla no ha tenido un mínimo de misericordia con su hijo, a quien, de acuerdo a las mismas leyes penitenciarias del régimen cubano, ya se le ha pasado el tiempo estipulado para recibir la libertad condicional.

Según Suárez, en julio fue la última vez que lo pudo ver a su hijo en la prisión de Agüica, en Matanzas, donde cumple la condena. "Yo lo vi el 13 de marzo", dijo, "después no lo pude ver más hasta el día 10 de julio y ya no lo he podido ver más".

En su declaración, la madre de del Real señala la falta de misericordia que el gobierno cubano muestra con los presos, a pesar de que constantemente se quejan del llamado "bloqueo a Cuba".

"El gobierno de Cuba tanto que reclama y reclama y reclama de que si el bloqueo, que si no sé qué, y no es capaz de tener un mínimo de misericordia con los presos. Ya mi hijo lleva 26 años preso, otros llevan más, y no es capaz de dar una libertad a los presos, con esta enfermedad que hay, tanto que se quejan por el televisor, tanta mentira que dicen, que es obvio...".

Suárez muestra su preocupación por el estado de salud del prisionero en medio de la crisis mundial a causa del COVID-19.

"Cuando yo estuve allí, y él estaba con mucha tupición de nariz y eso, y yo le dije, 'Ay, mi hijo, te va a caer gripe, ay, mi hijo, en estos momentos'. Él me dijo: no, mami, eso es que le he hecho alergia al cloro, porque limpian los barrotes con cloro puro y ese olor es horrible".

"Y lo último que te puedo decir es que yo le mando el saco con los alimentos para allá. Yo tengo que pagar un carro para que los lleve porque transporte no hay, ¡y me viraron la mitad de las galletas para atrás porque dicen que eran muchas!".

De acuerdo a la madre de Humberto del Real, si el código penal cubano se cumpliera, su hijo ya debería estar en libertad porque, de acuerdo a lo estipulado por la ley, los años penales son de 10 meses.

También se refirió a las constantes negativas del gobernante Miguel Díaz-Canel de la existencia de prisioneros políticos en Cuba.

"El código penal dice que los años son de 10 meses; el presidente dice a voz en cuello que aquí no hay presos políticos, bueno, si son de 10 meses, ya mi hijo está pasado, ya debía estar en la calle, pero, como él los va a tener que cumplir de 12 (meses), el día 15 de octubre cumple 26, le quedarían 4 de 30 años".

En octubre de 1994, Humberto del Real desembarcó por las costas de Caibarién, Villa Clara, como parte de un comando que tenía el propósito de crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray.

Junto a él también fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido en prisión el pasado año, y Miguel Díaz Bausá, todos sancionados por los delitos de infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado.