Estados Unidos es el país con más inmigrantes en el mundo

Un nuevo informe del Pew Research Center concluye que los Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otro país en el mundo.

El documento "Key Findings about US Immigrants" precisa que más de 40 millones personas que residen en los Estados Unidos nacieron en otros países; esta población de inmigrantes es muy diversa; y casi todos los países del mundo están representados por inmigrantes en los Estados Unidos.

Algunas de las preguntas que plantea el informe son las siguientes:

Cuántas personas en EEUU son inmigrantes?

La población de los Estados Unidos que nació en otros países alcanzó el récord de 43.7 millones en el año 2016. Desde 1965, cuando cambiaron las leyes de los Estados Unidos, el número de inmigrantes aumentó más de 400%. Hoy en día, los inmigrantes representan el 13.6% de la población estadounidense.

Cuál es el estatus legal de los inmigrantes en EEUU?

El 76% de los inmigrantes están en el país legalmente. Un 25% está aquí sin autorización. En el 2016, el 45% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados. El 27% eran residentes permanentes. El 5% eran residentes temporarios. De 1990 a 2007, la población no autorizada triplicó, de 3.5 millones a un récord, 12.2 millones.

De dónde vienen los inmigrantes?

México es el número 1. En el año 2016, 11.6 millones de inmigrantes viviendo en los Estados Unidos era de México, o sea, el 26% de la población de inmigrantes en este país.

México fue seguido por China (6%), India (6%), las Filipinas (4%) y El Salvador (3%).

Quiénes están llegando hoy en día?

Más de 1 millón de inmigrantes llegan a los Estados Unidos cada año. En el año 2016, la mayoría vino de la India, con 126,000, seguido por México (124,000), China (121,000) y Cuba (41,000).