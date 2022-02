Persiste crisis con la leche en Cuba; bebés, ancianos y diabéticos entre los más afectados

En Cuba la crisis con el suministro y la calidad de la leche para los niños, ancianos y personas con necesidades especiales se agudiza, según alertaron varias fuentes desde la isla a Radio Televisión Martí.

Semanas atrás, en declaraciones al diario oficial Granma, Juan Carlos Domínguez Márquez, presidente de la Organización Superior de la Dirección Empresarial (OSDE) de la Industria Agroalimentaria, reconoció que las dietas de las embarazadas y de los niños con enfermedades crónicas aún no se han podido garantizar por carecer de su disponibilidad.

El funcionario dijo que estaba garantizada la cuota de la primera decena de febrero con la leche fortificada para los niños de cero a un año y la leche entera para los niños de un año a seis; además, se trabaja en la distribución correspondiente a la segunda decena del mes. También precisó que en el caso de los niños de uno a seis años de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Holguín y Guantánamo recibirían, en lugar de leche entera, leche descremada y que el resto de los niños de cero a un año recibirá la leche fortificada normada y la leche entera.

En La Habana este mes a los infantes le dieron leche descremada para diabéticos en vez de la fortificada, lo que está provocando problemas digestivos entre los niños, cuenta el periodista independiente y padre de un bebé, Vladimir Turró.

“Hay muchos infantes que están siendo ingresados por consecuencia de esta leche que están entregado, las bolsas de leche fortificada de un kilogramo las puedes encontrar en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), con un precio extremadamente alto, y en el mercado negro ya oscila entre los 1000 y 1500 pesos cubanos la bolsa”, aseguró Vladimir.

Desde Santa Clara el también comunicador Guillermo del Sol, señaló que la producción lechera del Valle del Yabú, que abastecía a la ciudad está destruida en su totalidad.

“Hace casi 30 días que no hay leche de dieta en el pueblo para los enfermos que necesitan de ese producto”, dijo.

En Santiago de Cuba también hubo retrasos en el reparto de la leche para los menores y la que venden es de pésima calidad, advierte Vladimir Martín Castellanos.

“Las dietas de las personas mayores, de los diabéticos, no hay leche para ellos desde hace meses, y sin embargo la estaban vendiendo en MLC”, expresó el activista.

William Tamayo, quien reside en el municipio de Banes, comenta que su padre, con necesidades especiales, tampoco recibió la dieta.

“Como tampoco recibieron leche los pacientes que sufren de VIH y los diabéticos, esta leche en polvo en el mercado negro la encuentras a 1000 pesos la bolsa”, contó.

José Rolando Cásares, desde la ciudad de Pinar del Río, destacó que allí el faltante de leche es crítico.

“Yo tengo dos niños que están todavía en la edad para recibir leche, pero lo que están suministrando es leche en polvo de diabéticos para los menores, y para esos enfermos que tienen dieta no se les está ofertando el producto”, enfatizó.

La ciudad de Holguín solo está suministrando leche en polvo y para menores, informa Ramón Zamora.

“En estos momentos para ancianos y personas enfermas no está disponible el alimento”, destacó Zamora

Desde Los Palacios en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, responsabiliza al gobierno por la destrucción de la ganadería.

“Si no hay vacas no puede haber leche, si no hay terneros no puede haber leche, por tanto ese es otro producto que actualmente depende de la importación”, afirmó el líder campesino.

En declaraciones recientes a la prensa oficial cubana, la titular del Ministerio de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo “que sí bien se estaba priorizando la entrega de leche a niños y personas con dietas médicas, será el criterio de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el que decida quienes deben recibirla.”