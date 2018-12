Periodista venezolana denuncia acoso por parte de dirigentes de PDVSA

Por medio de una carta de carácter confidencial de la empresa petrolera PDVSA, la cual fue publicada por la periodista venezolana independiente, Maibort Petit, se puso en conocimiento público un nuevo lineamiento para los empleados de la compañía.

La normativa publicada el pasado 3 de diciembre, limita a los funcionarios de la división de Boyacá de PDVSA, a apoyar las publicaciones de la periodista, quien reside hoy en día en la ciudad de Nueva York.

​“A partir de la presente fecha y con carácter obligatorio queda terminantemente prohibido seguir y retrasmitir cualquier post en Twitter (@MaibortPetit) de la periodista a patria y lecaya del imperio MAIBORT PETIT”, dice la comunicación escrita firmada por el gerente de recursos humanos, de la división Boyacá de PDVSA.

Según el Artículo 129, del capítulo 1, libro segundo del Código Penal de Venezuela (20 de octubre de 2000), la traición a la patria tipifica que: “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de veinte a veintiséis años”.

En entrevista con la Voz de América, Maibort Petit aseguró que este nuevo hecho no la callará, “como periodista de investigación tengo el compromiso de seguir informando, de no parar, de no hacer caso a estas nuevas amenazas por parte de PDVSA y por parte de los poderosos”.

Así mismo, ella atribuye esta carta, a sus constantes denuncias sobre hechos irregulares en la petrolera: “se debe justamente a que he estado trabajando el tema de la corrupción y el lavado de dinero y los vínculos de PDVSA con el narcotráfico”.

De la misma forma señaló que no se trata de una sola publicación, sino de una serie de hechos sobre los cuales ha mantenido su atención: “A raíz de publicaciones que ya datan de tres y cuatro años, he venido acumulando evidencias, informaciones que paso por Twitter y en mi blog personal que justamente se dedica al crimen organizado”.

Publicaciones como ésta, que rápidamente crecen en redes sociales son las que regularmente hace la periodista.

Ante el hecho, la Voz de América intentó obtener una respuesta por parte de la Petrolera, a la que contactó vía telefónica y por correo electrónico, pero no hubo respuesta frente al contenido del documento publicado.

Maibort Petit, en pasadas ocasiones ha denunciado otros hechos de acoso, en medio de los cuales sus redes sociales se han visto involucradas. En 2017 la periodista se refirió a una libertad de expresión bajo amenaza en Venezuela, para este entonces denunció que cuentas fraudulentas en Twitter, eran creadas tan pronto ella aterrizaba en un país diferente, “lo que me está indicando que ellos saben dónde estoy”. En la misma oportunidad, Petit aseguró que sus publicaciones no son de opinión sino de información, por lo que las amenazas de posibles denuncias por parte de funcionarios venezolanos, nunca se han hecho una realidad.

Maibort además resaltó que ya ha hecho solicitudes formales para que su seguridad sea garantizada, “ciertamente he hecho la solicitud y ha sido aprobada por parte del gobierno, hay que recordar que yo soy ciudadana estadounidense, tengo un largo tiempo sin documentos venezolanos, puesto que se me han negado”.

Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, vía correo electrónico en respuesta a la solicitud de pronunciamiento sobre el hecho, señaló que su equipo mantiene atención sobre el caso.