Periodista fue encerrado en celda de castigo durante la visita de Humberto López, denuncia su esposa

El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue llevado a celda de castigo durante la visita que realizó a la prisión del Combinado del Este el vocero oficialista Humberto López, denunció a Radio Martí la esposa del preso político.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba recorrió la cárcel de máxima seguridad, la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida popularmente como Manto Negro, y la Prisión de Jóvenes de Occidente para una serie presentada en la Televisión Cubana con el objetivo de mostrar, según dijo, "los derechos y garantías de las personas privadas de libertad" y el desarrollo de "los progamas de reeducación y reinserción social".

"Lázaro está allí soportando con mucha fuerza, a pesar de sus problemas de salud, no hay atención médica, no hay medicamentos en el penal y tampoco me permiten llevárselos, entonces él se mantiene allí pidiéndole todos los días a Dios, que le dé fuerza para poder resistir todas las arbitrariedades que se están cometiendo en su contra. Ese es el hotel cinco estrellas que dice Humberto López, todo lo que está diciendo el régimen por sus medios informativos es totalmente falso”, denunció Eralidis Frómeta, la esposa de Valle Roca.

La mujer dijo que el periodista fue encerrado en un calabozo por tiempo indefinido.

La activista una vez más alertó sobre el estado de salud del reo y las pésimas condiciones higiénicas de esta prisión.

“Bueno, encontré a Yuri ayer con muchas ronchas en todo el cuerpo y cuando le pregunté la razón de las mismas, me dijo que se debía a la cantidad de chinches que hay en ese edificio tres de la cárcel, que proliferan en las colchonetas, en las barandas, me dijo que las chinches hacen olas allí, incluso penetran dentro de los mosquiteros y no fumigan", relató.

El comunicador independiente se mantiene a la espera de juicio por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga, con petición fiscal de seis años de cárcel.

“Yuri se mantiene en un limbo judicial, ya supimos que el día 16 del presente mes cerró el proceso de instrucción penal, pero todavía no hay fecha de juicio”, señaló.

El 14 de junio de 2021, al siguiente día de haber filmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y que la publicara en su página de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente fue trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado, en Villa Marista, y luego enviado para el Combinado del Este, durante todo este proceso ya sufrió un fallo renal y lleva meses padeciendo de un reforzamiento pulmonar.