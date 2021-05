Periodista cubano denuncia amenaza de muerte contra él y su familia: "No dejaré de decir la verdad"

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho recibió nuevas amenazas de muerte, que esta vez incluyen a familiares y amigos, de un usuario en Facebook que se identifica como Ernesto, denunció el comunicador en la red social.

"Las primeras amenazas iban dirigidas a mí persona; desde que decidí encaminarme en este sendero duro pero honesto, sabía a lo que me exponía. No estaba ajeno a la realidad y mucho menos a lo que me esperaba. Ya esta última va más allá de mí, también va directamente a mí familia, pareja y amigos", escribió junto a imágenes que revelan el mensaje que recibió por privado.

"¿Te imaginas qué podríamos hacerle a tu familia? Con esto te digo madre, hermana, sobrinos. ¿Te imaginas lo que podríamos hacerle a tu pareja, amigos y a todo aquel que de una manera u otra se acerque a tamaña lacra como tú?", refiere el acosador bajo la firma de Ernesto.

Valdés Cocho explica en el post que no es la primera vez que recibe una amenaza muerte, y que no sabe si estas provienen de la Seguridad del Estado."

"Sólo una cosa diré, no quiero ser extenso en mis palabras: No dejaré de decir la verdad, no dejaré de luchar por lo que cada día que pasa me convenzo que es justo, ¡no dejaré de hacer periodismo!", afirmó.

El joven periodista dijo que, aunque no le teme a la muerte, sí siente temor por los que ama. "Sé que este tipo de personas son capaces de eso y mucho más. La historia nos ha dado pruebas de eso", subrayó en referencia a sus acosadores.

En marzo pasado, Valdés Cocho recibió amenazas similares desde un perfil falso en Facebook con la imagen de la fallecida cantante cubana Celia Cruz. El comunicador hizo la denuncia en sus redes sociales. "Mata si tienes que matar; total, llevamos 62 años casi muertos", respondió entonces a su amenazador.

En su mensaje, Ernesto dice que Valdés Cocho es el "único del piquetico de jediondos que queda en la calle", pero que debe tener cuidado con las pizzas que encarga, porque "algún día podrían traer algo", o un maleante apuñalarle con un cuchillo en la calle, entre otras amenazas.

El periodista ha apoyado abiertamente al Movimiento San Isidro y a su líder, Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en un hospital contra su voluntad tras ser forzado a abandonar su huelga de hambre y sed. También ha hecho reclamos a favor de la comunidad LGBTIQ+.

Los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en Cuba, afirmó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2020. Entre los numerosos casos que menciona, incluye el de Valdés Cocho.