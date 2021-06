People in Need lanza una convocatoria para proyectos en Cuba a partir de agosto de 2021

La ONG de la República Checa, People in Need (PIN), lanzó una convocatoria para proyectos que se desarrollarán en Cuba a partir de agosto de 2021 (la fecha exacta de inicio se acordará individualmente con cada proyecto seleccionado).

PIN es una organización sin fines de lucro, dedicada a fomentar el humanismo y la igualdad. Uno de los proyectos en Cuba ha sido "Eye on Cuba", o sea Ojo en Cuba. El objetivo era monitorear sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos en Cuba, particularmente actos de persecución motivados por intereses políticos y detenciones arbitrarias.

La ONG indicó en un comunicado que apoyará una variedad de proyectos que podrían influir en la vida cotidiana del pueblo cubano:

Proyectos cívico-sociales y económicos (incluidos sobre derechos laborales, cuentapropismo)

Proyectos sobre periodismo y/o comunicación

Proyectos para formar una ciudadanía comprometida o responsable con su municipio y el medio ambiente

Proyectos de igualdad de género y diversidad de género y sexual

Proyectos para apoyar a las comunidades y colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica

Proyectos para promover la dinamización de la vida colectiva de los municipios

Proyectos para impulsar la participación ciudadana como instrumento en el desarrollo económico de su municipio

Características:

Los proyectos serán apoyados con una cantidad máxima de 1000 USD o 24.000 CUP.

La duración máxima de los proyectos será de 4 meses.

Los proyectos de 4 meses de duración deberán empezar sus actividades en agosto de 2021 (según la fecha acordada), terminarlas y reportar los resultados antes del 31 de diciembre de 2021.

Los proyectos de menos de 4 meses de duración podrán empezar más tarde, pero deberán igualmente terminar sus actividades y reportar los resultados antes del 31 de diciembre de 2021.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio de 2021, pero se recomienda enviar las propuestas cuánto antes; las propuestas enviadas fuera de plazo NO serán consideradas en ningún caso.

People in Need también publica un AVISO: La propuesta deberá tener 5 páginas como máximo (sin contar con el presupuesto). Los gastos en recursos humanos no podrán superar el 30% del presupuesto total. Cada individuo/organización podrá presentar un único proyecto. Los candidatos que no cumplan con estos requisitos serán rechazados. Los proyectos enviados después de la fecha límite no serán aceptados.



PIN priorizará los proyectos innovadores y creativos que favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo y la participación ciudadana en Cuba, que atiendan a una perspectiva de género.

Todos los proyectos deberán considerar las circunstancias actuales derivadas de la pandemia producida por el COVID-19, las actividades deberán ser diseñadas de forma que se eviten riesgos para los participantes y la población en general.



Información que se debe aportar en la candidatura:

Carta de referencia (para las asociaciones/individuos que nunca han tenido un proyecto o contacto personal con PIN).

Una carta (máx. una página) sobre la organización o la persona que solicita los fondos.

La propuesta del proyecto (usando la plantilla de PIN y adjuntando el presupuesto en CUP).

La convocatoria dice: "¡Cuidado! Elige la plantilla de presupuesto adecuada al programa que utilices en tu ordenador (Excel u OpenOffice)".

Las candidaturas deben ser enviadas únicamente al correo cuba@peopleinneed.cz con el título "Propuesta de proyecto agosto 2021".

Añade la ONG que las plantillas para redactar la propuesta pueden descargarse haciendo click aquí.

A pesar del trabajo humanitario y pacífico de People in Need, la ONG suele enfrentar obstáculos. En el pasado mes de febrero, PIN y Civil Rights Defenders fueron vetadas para participar en la tercera ronda de conversaciones sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y Cuba.

"Mañana tiene lugar el III Diálogo UE-Cuba sobre derechos humanos. Pero Cuba está bloqueando la participación de ONG muy respetadas @Gente necesitada y @crdefenders. Esto no es aceptable. Llamamos a @JosepBorrellF para asegurar su inclusión, o suspender el Diálogo de Derechos Humanos", denunció en ese momento la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová.