Pence y tres expertos de la Casa Blanca en aislamiento por COVID-19

El secretario de Estado Mike Pompeo reiteró este jueves en una rueda de prensa que el Partido Comunista Chino no ha sido honesto con los datos sobre el coronavirus.

"Sabemos que se originó en Wuhan, pero lo que no sabemos todavía es precisamente dónde y cómo empezó propagarse”, dijo Pompeo.

A la pregunta sobre cuál era la posición oficial de Estados Unidos sobre el tema, el alto diplomático respondió que Washington no ha podido identificar el paciente zero en China. "Hemos visto evidencia de que [el coronavirus] vino de un laboratorio [pero] ese puede que no sea el caso”, explicó.

“Quien puede responder a esa interrogante es el Partido Comunista Chino. Necesita hacerlo (…) Tenemos una obligación de demandar a China que comparta información con el mundo para que nuestros epidemiólogos, nuestros científicos (…) entiendan lo que necesitan (para enfrentar esta pandemia)”, subrayó Pompeo.

Dijo, además, que Washington no tiene muestras del virus original. “Las necesitamos. El gobierno chino las tiene bajo su control. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene que pedirle a China, una y otra vez, que las provea”.

“Este -explicó- es un esfuerzo (de parte de China) para negarle al mundo la información que necesita para proteger a las personas en todo el planeta”.

El secretario de Estado enfatizó: “La Organización Mundial de la Salud nos decepcionó. No declaró una pandemia a tiempo. Todavía no hace responsable a China por no revelar la información que el mundo necesita. La OMS tiene como primera misión la prevención de pandemias, y en el caso de que haya una, proveer respuestas satisfactorias”.

Durante otro momento de su intervención, Pompeo comentó que el presidente Donald Trump ha dejado claro que es inaceptable gastar dinero de los contribuyentes americanos en una institución que no funciona. "Es algo que no vamos a hacer, afirmó.

El canciller estadounidense dijo aunque la OMS ha hecho "un buen trabajo en algunos lugares con la polio", y otras enfermedades, en el caso de la pandemia de COVID-19, "caso no lo hizo".

"Nos gustaría que la OMS hubiera sido una organización científica que se apoya en la experiencia médica. En su lugar, se ha convertido en una institución política que le permite al Partido Comunista Chino tener una influencia que es inconsistente con la información y los hechos. Eso nos preocupa”, aseveró.

Venezuela

Al comentar sobre el gobernante venezolano Nicolás Maduro y la detención de dos ciudadanos estadounidenses acusados de ser parte de un complot para derrocarlo, Pompeo afirmó: “Hemos sido muy claros: Maduro tiene que irse. El esfuerzo para derrocarlo que hemos visto en las noticias en los últimos días no fue de América, pero creemos que Maduro tiene que irse. (Maduro) ha sido acusado de narcotráfico en Estados Unidos”.

Refiriéndose a Maduro, dijo que “este individuo ha creado un enorme caos en Venezuela".

"Seis millones de venezolanos han tenido que abandonar el país. Qué calamidad ha traído el socialismo a una nación que era rica. Queremos restaurar la democracia para el pueblo venezolano. Es importante para ellos y eso va a incrementar la seguridad para América también”, concluyó Pompeo.