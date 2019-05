Pence promete apoyo duradero a Guaidó

El vicepresidente, Mike Pence, se mostró este miércoles "alentado" por las protestas en Venezuela y prometió que Washington seguirá respaldando al presidente interino Juan Guaidó hasta que haya un relevo de poder.



"Es alentador ver a decenas de miles de personas tomando las calles de Venezuela para defender su libertad, y queremos que sepan esto: estamos con ustedes", dijo Pence a un pequeño grupo de medios, entre ellos Efe, durante una visita a Baltimore (Maryland).

"Estados Unidos seguirá del lado del presidente Juan Guaidó y de quienes aman la libertad en Venezuela hasta que se restaure su libertad y la democracia", garantizó.



El vicepresidente, que este miércoles asistió a una reunión sobre Venezuela

en la Casa Blanca junto al presidente, Donald Trump, recalcó que "Maduro debe irse", porque "no tiene ninguna legitimidad para seguir en el poder".



John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, también se pronunció este miércoles sobre las protestas en un tuit, en el que acusó a Maduro de "esconderse" de los manifestantes.



"El presidente interino Guaidó lidera valientemente al pueblo venezolano por las calles, mientras que Maduro se esconde en un búnker militar en alguna parte, rodeado de sus supervisores cubanos y sus secuaces corruptos. Guaidó muestra el coraje de un líder, Maduro no es más que un autócrata cobarde", opinó Bolton.

Poco antes, Bolton había afirmado que Maduro no puede confiar ni en su entorno, porque según Washington, varias figuras claves del chavismo han negociado con la oposición y este martes estuvieron a punto de romper con el mandatario venezolano.



"Maduro está rodeado de escorpiones metidos en botellas, y solo es cuestión de tiempo" que salgan, declaró Bolton a los periodistas en la Casa Blanca.



En cuanto a Pence, el vicepresidente no quiso valorar qué pasará si las manifestaciones no cambian el statu quo en Venezuela, pero recordó que el país no descarta intervenir.

"Esperamos que haya una transición pacífica de poder al Gobierno debidamente elegido en Venezuela, pero el presidente (Donald) Trump ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa", subrayó.



"Venezuela es un Estado fallido, y los Estados fallidos no conocen fronteras, y lo que está pasando en Venezuela está afectando a la región y afectando a los Estados Unidos de América, así que nos reservamos todas las opciones", añadió.

(Con información de EFE)