Pence encabeza Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, encabeza la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se celebra el 11 y 12 de octubre.

En sus palabras inaugurales Pence anunció que encabezará la delegación de Estados Unidos que asistirá a la inauguración del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre.

​En el evento también participan por Estados Unidos el Secretario de Estado, Michael R. Pompeo y el Secretario de Seguridad Interna, Kirstjen M. Nielsen; por México, el canciller Luis Videgaray y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete y los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortíz.

El Departamento de Estado había anunciado que en la conferencia Estados Unidos y México revisarían el progreso de proyectos conjuntos para aumentar los esfuerzos de los gobiernos de países del Triángulo Norte en áreas fundamentales y abordar los factores que propician la inmigración ilegal.

Precisamente sobre ese tema el vicepresidente de EEUU insistió en un mensaje que las naciones en la región del Triángulo Norte necesitan reforzar: "No ponga a sus familias en riesgo con el peligroso viaje al norte para intentar ingresar a EEUU ilegalmente. Si no puede venir a EEUU legalmente, no debería venir".

"A medida que nuestra nación prospere y sus naciones prosperen, detendremos la marea de esta crisis migratoria. Enfrentaremos a los que nos hacen daño con el narcotráfico y la violencia de pandillas. Vamos a crear mayores oportunidades y prosperidad", dijo Pence.

El 11 de octubre fue denominado "Día de la Prosperidad", por iniciativa del Departamento de Estado y el viernes 12 de octubre se denominará El Día de la Seguridad, por auspicio del Departamento de Seguridad Nacional.

Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió ayuda al Gobierno para obtener una línea de crédito de 15.000 millones de dólares para infraestructuras del Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades en las que Washington tiene un peso importante.



"Nosotros con toda humildad, todo el respeto y todo el cariño, querríamos hacer una propuesta diferente, sencilla. Nosotros creemos ser un excelente aliado de EE.UU. y queremos ser mejor", dijo Morales, mientras miraba al vicepresidente, Mike Pence.

"Nosotros -continuó- veríamos con mejor ojos si ustedes pudieran ayudarnos a que el BID o el Banco Mundial o cualquiera otra entidad financiera nos pudiera financiar para infraestructuras, 15.000 millones de dólares y, en los próximos 30 años, podríamos pagar ese capital y los intereses".



Morales especificó que esa inversión estaría dirigida a "carreteras, puertos e infraestructura para fortalecimiento de las fronteras".

Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a EEUU que apoye su solicitud a las Naciones Unidas para que declare a las pandillas como "violadores de derechos humanos".



"Son grupos trasnacionales y organizados. Por eso le pido que a través de usted busquemos que en Naciones Unidas estos grupos armados no estatales sean considerados violadores de los derechos humanos de las personas", dijo Hernández al vicepresidente, Mike Pence.



"Debemos de crear estrategia conjunta contra ellas", reiteró Hernández.



El presidente abordó diversos temas sobre la relación entre los tres países centroamericanos, pero en especial se centró en los lazos entre Honduras y EE.UU.