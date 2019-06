Pence en busca del apoyo de "Latinos por Trum" en Miami

El vicepresidente Mike Pence instó este martes a los latinos estadounidenses a que apoyen la reelección de Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

“Los latinoamericanos saben lo que es la libertad... saben que no es socialismo”, expresó Pence en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. “Estados Unidos nunca será un país socialista”, dijo y de inmediato fue ovacionado por la multitud que gritaba “Four more years, four more years” (“Cuatro años más, cuatro años más”), reportó la agencia Efe.

Pence llegó a Miami para lanzar la coalición “Latinos por Trump”, un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país que asesorará a la campaña del presidente Trump sobre temas de interés para la comunidad hispana de Estados Unidos.

“El presidente Trump ha cumplido sus promesas de campaña y se ha desempeñado como un gran defensor de la comunidad latina", dijo la vicegobernadora Jeanette Nuñez, copresidenta de Latinos for Trump.

“Como latinos, todos hemos escuchado las promesas de los demócratas a lo largo de las generaciones y estamos cansados de solo hablar mal, el presidente Trump ha hecho más que solo hablar: ha implementado políticas que han beneficiado directamente a millones de latinos y queremos verlo reelegido”, expresó Nuñez, citada en un parte de prensa de la Coalición.

El arribo de Pence tuvo lugar una semana después de que Trump lanzara su campaña de reelección en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, y antes de que 20 precandidatos demócratas realicen el miércoles y jueves en Miami su primer debate presidencial con miras a las elecciones del año próximo.

La coalición de apoyo dijo hoy: “Bajo su liderazgo, el presidente Trump ha puesto a "America First" en beneficio de millones de latinos que trabajan arduamente. La administración Trump ha revertido el status quo y ha ayudado a reavivar la economía estadounidense al revisar y revocar las regulaciones innecesarias”.

Sobre el apoyo temprano que los latinos han mostrado a Trump, la vocera del Partido Republicano, Yali Núñez, dijo a la Voz de América (VOA) que el presidente “viene con mucha preparación, con mucho ánimo a animar a los latinos”.

Trump, evaluó Núñéz “tiene resultados que mostrar para los latinos, esto no se puede decir por parte de los demócratas. Hemos visto a un Presidente Trump preocupado por el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua y lo hemos visto tomando medidas para la Seguridad Nacional”, concluyó.

[Con información de la agencia Efe, la Coalición Latinos por Trump, Voz de América y Redes sociales].