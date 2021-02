PEN Club cesa sus actividades en Nicaragua debido a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada por Ortega

Cristiana Chamorro es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre sobre los sandinistas, según una encuesta de CID Gallup.

MANAGUA - Nicaragua se encuentra a pocos meses de las elecciones generales de noviembre que serán clave para el país ya que se trata de las primeras votaciones tras las protestas sociales y la represión estatal surgida en el mes de abril de 2018.

Hasta el momento el Gobierno se ha negado a discutir las reformas electorales, la oposición se encuentra dividida y varias figuras se perfilan como posibles candidatos a la presidencia del país, entre ellas, la periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al entonces presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle.

La posible candidatura de Cristiana Chamorro Barrios ha revivido en la población nicaragüense la esperanza de volver a vivir uno de los momentos más importantes de la historia del país, la salida a la actual crisis, como en su momento hizo Violeta Barrios de Chamorro al derrotar a Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las urnas en 1990, logrando la reconciliación de un país devastado entonces por la guerra.

El 25 de abril de 1990, tras derrotar en unas históricas elecciones a Daniel Ortega, hoy de vuelta en la Presidencia desde 2007, doña Violeta, como es conocida en Nicaragua, era investida como la primera mujer presidenta de Nicaragua, en un ambiente de división y con los ojos del mundo puestos en una transición tan frágil como incierta.

Treinta años después, su hija Cristiana acepta el reto de volver a enfrentar a Ortega, en un país que encara una seria crisis social, política y económica. La Voz de América conversó con ella: ¿Se volverá a reeditar el triunfo que logró su madre en 1990?.

“Yo creo que sí. Yo estoy segura que si los nicaragüenses quieren, si los nicaragüenses se apuntan a ir a votar y seguimos hoy hasta el día de las elecciones exigiendo elecciones libres, observadas, elecciones en libertad, como fueron en el pasado, unas elecciones donde nos podamos movilizar, expresar libremente sin presos políticos. Yo creo que sí. Sí le ganamos a Ortega", señaló.

Chamorro es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre sobre los sandinistas, según una encuesta de la firma encuestadora CID Gallup, pero aún no es una candidata oficial, y asegura abogará por la unidad y el respeto de los procesos democráticos necesarios para la selección de un candidato único al frente de la oposición nicaragüense.

"Mírame. Yo vengo de una escuela que es la escuela de mi padre, donde siempre hemos creído que la unidad de todos los nicaragüenses, que es la unidad con el pueblo de Nicaragua, es la única forma de lograr cambios. Tanto es así que en el 90 con mi madre fuimos a elecciones porque se logró esa unidad de lo que era entonces las fuerzas políticas de esos tiempos, ahora, cuando yo le dije sí a los periodistas, que estoy lista para servir, lo que le dije es que primero… debemos estar todos juntos", argumentó.

Con mucha emoción se refiere a su madre y el legado que dejó en Nicaragua y el referente democrático en el que se ha convertido.

“Uno de los mayores legados de mi madre es haberle demostrado a los nicaragüenses que sí podemos tener democracia, que si podemos tener paz, que si podemos tener progreso, que sí podemos tener una república en Nicaragua en donde caben todos, donde todos tienen un lugar en este país, porque este país es de todos”, afirma.

Chamorro Barrios pertenece a una familia de notables de Nicaragua que ha suministrado cinco presidentes de la República en los casi 200 años de independencia, según la biografía de la familia Chamorro, publicada en "En Biografías y Vidas".

A continuación, el texto completo de la entrevista:

Daliana Ocaña/VOA: Gracias por concedernos esta entrevista para la Voz de América.

Cristiana Chamorro: A ustedes. Quiero agradecer a través de ustedes a los nicaragüenses, por la reacción que ha tenido a la posibilidad de una candidatura. Yo le dije sí a Nicaragua a preguntas de periodistas y he encontrado en sus respuestas que podemos ganarle a Ortega, todos juntos le podemos ganar a Ortega y quiero que los nicaragüenses nos sintamos con esa esperanza de que si se puede, ya lo hicimos una vez y lo vamos a hacer esta próxima.

VOA: Quisiera empezar por pedirle su confirmación sobre su candidatura a la presidencia de Nicaragua y ¿si está dispuesta a pedir el respaldo de los nicaragüenses en una consulta?

Chamorro: No puedo confirmar que soy candidata porque no lo soy. Simplemente dije sí a Nicaragua. Estoy lista a servir en lo que se me necesite y si es en una candidatura presidencial, digo también que sí, eso es lo que contesté el 11 de enero y obviamente tenemos que esperar primero que se dé esta unidad de las fuerzas políticas, que se cree una plataforma, según están diciendo, para luego conocer cuál es el método en que todos estén de acuerdo para seleccionar a un candidato. Porque he visto que hay varias personas que también le han dicho sí a Nicaragua, lo cual yo reconozco lo respaldo porque es una valentía. Es, por otra parte, un gran servicio que le quieren dar al país y eso se lo tenemos que reconocer a cada uno. Porque no es fácil. No es fácil meterse en esto. Nosotros ya lo vivimos en el pasado. Es uno de los tiempos más difíciles en la vida de uno, perdés la libertad, perdés la privacidad, pero todo eso vale la pena perderlo por la libertad de los nicaragüenses.

VOA: ¿Si esa consulta no le favorece estaría dispuesta a apoyar a un candidato único?

Chamorro: Por supuesto. Yo soy demócrata por encima de todo y yo no estoy ahorita en ninguna competencia así como quitándole el lugar a nadie ni viendo evadir a ninguna persona, simplemente me preguntaron los periodistas y les dije sí, estoy lista a servir a Nicaragua. ¿De qué manera? No sé. O sea, de qué manera si sé, sí sé cómo hacerlo de verdad.

Sí sé que es logrando que la gente tenga confianza en el voto, ese voto que nos permite cambiar las cosas. Ahora ¿cómo salir electa o como ser nominada? Eso no lo sé, porque obviamente eso lo decide para mí, primero el pueblo de Nicaragua, después los políticos. Así que nos tenemos que poner de acuerdo todos.

VOA: ¿Qué aportes está dispuesta a hacer para lograr la unidad de las fuerzas de oposición?

Chamorro: Me parece que todos nos tenemos que escuchar, conversar, buscar ¿dónde están las limitaciones que impiden para que todos estén juntos? Creo que tenemos que sembrar confianza, no perder el objetivo, porque el objetivo no es la lucha interna, no es la competencia interna. El objetivo es devolverle a Nicaragua su país, devolverle a los nicaragüenses futuro de trabajo, futuro de estudiar para los jóvenes, futuro para las madres que estén tranquilas con sus hijos, que puedan ir a trabajar que puedan graduarse y luego ser un aporte para tanto, para sus casas o su país, para que tengamos calidad de vida, futuro a los trabajadores del Estado, futuro a todo el mundo para que Nicaragua vuelva a ser el país que iba en progreso, pero con institucionalidad democrática y respeto de todos los nicaragüenses para ser iguales ante la ley y la Constitución.

VOA: ¿Usted se suma al llamado de unidad de la oposición que actualmente se encuentra fragmentada?

Chamorro: Mírame. Yo vengo de una escuela que es la escuela de mi padre, donde siempre hemos creído que la unidad de todos los nicaragüenses, que es la unidad con el pueblo de Nicaragua, es la única forma de lograr cambios.

Tanto es así que en el 90 con mi madre fuimos a elecciones porque se logró esa unidad de lo que era entonces las fuerzas políticas de esos tiempos, ahora, cuando yo le dije sí a los periodistas, que estoy lista para servir, lo que le dije es que primero, antes de decir mira yo, yo, yo, yo voy a ser candidato, yo quiero ser o postularme o lanzarme. Yo no sé como que dice la gente lanzarse, pero yo ¿cómo me voy a lanzar en el vacío de qué? Pues no sé que es lanzarse, pero creo que tenemos que ir todos juntos porque si no vamos juntos y si no le damos a los nicaragüense, ese 60 por ciento o 70 que no está en las fuerzas políticas organizadas, la oportunidad de este cambio no lo vamos a lograr. Pero, yo creo que sí.

Yo creo que sí. Es decir, con la respuesta que yo he tenido, yo he sentido mirada cristiana, si le ganamos a Ortega, sí. Entonces, ha aumentado mi compromiso con Nicaragua de decir si le vamos a ganar. Pero trabajemos por la unidad, logremos esa unidad y logremos confianza en la gente en silencio, que no sale, que no habla, que nos dicen que está trabajando todo el día, que no tiene tiempo para andarse metiendo en estas cosas políticas ni en estos intercambios.

Démosle a esa gente la esperanza y la oportunidad de poder seguir creciendo y aumentando con seguridad.

VOA: En otro orden, el COVID-19 ha planteado grandes desafíos a los países que enfrentan y enfrentarán en el futuro serias consecuencias económicas y sociales. En este marco, ¿cuáles serían sus principales prioridades al frente del país?

Chamorro: Bueno, nos estamos adelantando a los tiempos, pero yo creo que la principal prioridad es buscar, como todos los nicaragüenses puedan tener trabajo, todos los nicaragüenses puedan tener educación, salud, seguridad, que puedan vivir con tranquilidad y con esperanza; con esperanza en que sus hijos y otros niños como ellos tienen futuro en Nicaragua, que no se van a tener que pensar en volverse a ir.

Una de las primeras cosas sería no tener cárceles. Nunca más cárceles. Sería también que todos puedan volver al país y comenzar a reconstruirlo desde cero, a montar todo lo que es la institucionalidad democrática y las posibilidades de desarrollo. Y como te digo, los servicios sociales que son lo primero, lo primero, la salud, la educación, el trabajo.

VOA: Usted es hija de doña Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta del país y un referente para la política y la paz nacional. ¿Cuál es a su juicio el mayor legado de su mamá?

Chamorro: Uno de los mayores legados de mi madre es haberle demostrado a los nicaragüenses que sí podemos tener democracia, que si tenemos, que sí podemos tener paz, que sí podemos tener progreso, que sí podemos tener una República en Nicaragua en donde caben todos, donde todos tienen un lugar en este país, porque este país es de todos.

VOA: ¿Cree usted que se podría reeditar ahora el triunfo de la de´cada de 1990?

Chamorro: Yo creo que sí. Yo estoy segura que si los nicaragüenses quieren, si los nicaragüenses se apuntan a ir a votar y seguimos hoy hasta el día de las elecciones exigiendo elecciones libres, observadas, elecciones en libertad, como fueron en el pasado, unas elecciones donde nos podamos movilizar, expresar libremente sin presos políticos. Yo creo que sí. Sí le ganamos a Ortega.

VOA: Usted cuenta con el legado de su mamá y de su papá y muchos ciudadanos nicaragüenses tienen la esperanza de que usted pueda encabezar el cambio que se espera para el 2021 ¿Cómo se siente al respecto? ... pareciera bastante responsabilidad.

Chamorro: Primero me siento, como te dije, agradecida, agradecida con la confianza y con el reconocimiento que se nos da a esa historia, por esa entrega y ese espíritu de servir. Y por otra parte, esa respuesta aumenta nuestro compromiso, nuestro compromiso de compartir la misma esperanza que yo tengo, la misma ilusión de tener un país libre donde mis hijos y otros vivan en libertad. Asegurarse que tienen un país para siempre, un país donde puedan disfrutar, para trabajar, donde pueden emprender, donde pueden buscar proyectos nuevos o donde pueden desarrollarlo. Nicaragua tiene mucho potencial para darlo.

VOA: ¿Qué respuesta tiene a los ataques verbales a usted y a su familia de la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo?

Chamorro: Yo diría invitarla a tener una campaña de altura sin violencia y una campaña donde piense ella en liberar a los presos políticos, en liberar a todo Nicaragua.

Yo no le pongo atención a esas cosas, de esas que se dicen, sino más bien invito a pensar en positivo, a hacer cosas positivas, a cambiar el chip, como dicen los muchachos, y comience a pensar también en sus hijos, en su generación futura, para que tengan futuro en Nicaragua.

VOA: Usted es periodista y quisiera saber, ¿qué concepto tiene de los ataques del gobierno contra los medios de comunicación? Si bien recordamos que la propia vicepresidenta, Rosario Murillo, trabajó con su papá don Pedro Joaquín Chamorro en época de dictadura.

Chamorro: Sí, lamentablemente desde los primeros años de su gobierno, Ortega y Murillo comenzaron un ataque hacia los medios de comunicación. Desde ahí comenzamos a ver lo que iba a hacer este gobierno, porque cuando un gobierno inicia su mandato ensañándose contra los medios, significa que se va a ensañar contra la libertad de la gente, contra la libertad del país y eso deriva en lo que conocemos como dictadura, lo que conocemos como represión, violación a los derechos humanos.

Porque, ya sabés que la libertad de expresión es una de todas las libertades, pero es como la piedra angular, ahí se mide dónde están el resto de las libertades que nos van a dar. Entonces es lamentable que hayan emprendido su régimen atacando periodistas, y eso es lo que nos ha llevado ahora a esta crisis, esta crisis económica, porque lo que más le afecta a la gente es la crisis económica, el desempleo que tenemos la falta de oportunidades.

Esto se debe a que tenemos un gobierno represivo, un gobierno que por su represión ha terminado, ha cerrado las opciones de trabajo, un gobierno que por su represión ha cerrado las oportunidades para Nicaragua de inversión, de crecimiento. Un gobierno que ha cerrado también las oportunidades de Educación, que controla los temas de salud.

Me hablaste del COVID-19, por ejemplo. Es casi un atentado, como lo dijo el papa (Francisco) hace tiempo, actuar limitando las pruebas, actuar limitando también los servicio de atención al COVID-19, podría generar casi un genocidio. Entonces ese tipo de cosas, te enseña que no podemos seguir con un gobierno agotado. Porque es que Daniel Ortega ya no te puedo ofrecer más, de lo que ha ofrecido. Lo que ha ofrecido hasta el momento, ya en estos últimos años, es represión, es cerrar Nicaragua al exterior, es cerrar las oportunidades dentro de Nicaragua a los nicaragüenses, es cerrar todo, todos los espacios de libertad. Y así es como están.

VOA: Ya nos ha adelantado bastante pero en concreto quisiera preguntarle ¿cuál es su valoración personal de la pareja presidencial al frente del país?

Chamorro: Que están agotados, que no tienen nada más que ofrecer a los nicaragüense, que su tiempo ya se terminó. Que deben saberlo, que se terminó. Dicen los sabios que los que los dirigentes deben saber cuando se tienen que ir, ellos deberían de saber que ya se tienen que ir. Que no es momento para seguir adelante creyéndose que son inmortales y que van a morir ahí, en el poder.

Es que están terminando con Nicaragua, están terminando con Nicaragua. Entonces que comiencen a pensar: ¿Qué sigue después, qué sigue después? Porque la vida sigue. El poder se termina. La familia Somoza pasó como 50 años, la revolución fueron 10, estos ya llevan 14, pero se termina. Se terminó Chávez, se terminó Castro, se termina, todos tienen su fin.

VOA: Licenciada Chamorro, gracias por concedernos esta entrevista a la Voz de América y estaremos siguiendo sus pasos durante este período electoral.

Chamorro: Gracias a su ayuda, a toda América que te escucha. Bueno, y no se olviden de Nicaragua, que tengan a Nicaragua en la agenda, porque los necesitamos mucho, el apoyo, la observación y la crítica también a todos los aciertos o desaciertos que nosotros hacemos. Gracias.