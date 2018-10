El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que está dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, previsto para el próximo 22 de noviembre.

En declaraciones ante el pleno del Congreso de los Diputados, el gobernante expresó su compromiso de abordar el tema de los derechos humanos en la visita oficial de dos días que realizará a Cuba.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntó si finalmente se reuniría con miembros de la oposición cubana:

"Como le decía, señor Sánchez, los derechos humanos no van por barrios, son globales, y le quiero preguntar cuál es la posición sobre los derechos humanos de España y de su Gobierno en el viaje que va a realizar usted a Cuba. Usted va a viajar a Cuba en noviembre -no el rey, usted-, y ya que va a ser usted quien viaja, le pregunto en esta tribuna: ¿Va a defender usted los derechos humanos en Cuba? ¿Sí o no? ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático? ¿Sí o no? Señor Sánchez, ¿va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso un país que respete los derechos humanos y la democracia? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que le hago".

En su respuesta Sánchez declaró:

"Me critica hasta que vaya a Cuba. ¡Pero si han ido tres papas, señor Rivera! Demuestra usted un desconocimiento de las implicaciones y del sentido profundo de nuestra relación con Cuba. ¿No le parece a usted reprochable que durante más de treinta años no haya habido un presidente del Gobierno que haya ido a Cuba? ¿No le parece reprochable? O sea, que le parece reprochable que hayan ido Obama, Hollande o que hayan ido tres papas ¿Le parece a usted eso reprochable?".

El líder de Ciudadanos respondió luego:

"Señor Sánchez, le he preguntado que qué va a hacer usted en Cuba, no que no vaya a Cuba. Ya sé que usted se cree el papa, se ha comparado usted con el Papa, bueno, no. Ya sé que usted cree que es un líder mesiánico. Yo creo que es un primer ministro y por poco tiempo. Pero en todo caso, señor Sánchez, contésteme: ¿Va usted a defender los derechos humanos en Cuba? Se lo he dicho antes. ¿Sí o no? Dice usted: Obama fue a Cuba. Sí, Obama fue a Cuba, señor Sánchez, y en el discurso que hizo habló de derechos humanos y pidió la libertad de los presos políticos. Eso es lo que hizo Obama. Y lo que hizo Obama fue reunirse con las Damas de Blanco. ¿Usted lo va a hacer? ¿Se va a reunir con los disidentes? ¿O va a ir a Cuba solo de vendedor? Porque yo le digo una cosa, a mí me parece muy bien que haya libertad comercial con otros países, pero uno no puede ir a un país hermano como es Cuba, donde se va a prohibir en la Constitución que están armando los del régimen cubano... ¿Usted sabe que se va a prohibir criticar al régimen directamente en la Constitución? ¿Usted ha escuchado a la hija de Payá? Yo sí, estuve reunido la semana pasada con ella aquí, en esta Cámara. Usted no la ha escuchado. Escuche a los disidentes cubanos y cuando vaya a Cuba, por favor, no nos avergüence y escuche a la democracia cubana".

Finalmente Sánchez respondió a Rivera:

"Me pregunta: ¿Está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta es sí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por tanto, ya no solamente voy como vendedor".

El ejecutivo español no ha aclarado aún si Sánchez se reunirá en La Habana con representantes de la disidencia interna aunque el canciller Josep Borrell ha anunciado que será "una visita completa, que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana".