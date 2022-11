Pedir libertad en Cuba es "el mayor de los delitos", dice padre de preso del 11J tras respuesta oficial sobre abusos en prisión

Wilber Aguilar, padre del prisionero político del 11J Walnier Aguilar Rivera, declaró en una transmisión en vivo en Facebook “estar cansado de las mentiras” del régimen cubano para el que, señaló, "pedir libertad es el mayor de los delitos".



Aguilar, quien expresó sentirse “cansado de ir por los canales normales” en busca de justicia para su hijo, por los malos tratos de que el joven fue víctima el pasado 8 de octubre en el penal Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra cumpliendo una condena de 12 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones pacíficas 11 en julio de 2021.



“Aquí, familia, preocupado, bien preocupado, bien estresado, de las mentiras, de los engaños, de todo lo que nos están haciendo a nosotros como pueblo; uno va por donde tiene que ir y... en vano todo”, protestó Aguilar.



El padre del preso del 11J se refirió al spray "que le echaron en los ojos cuando estaba esposado”, añadiendo que, al día siguiente, se presentó en la prisión, y más tarde se dirigió a la sede de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, en 15 y K.

Tras poner “la queja formal en 15 y K", el oficial le informa al padre del recluso que no debieron rociarle con gas pimienta, le dice que investigarán el caso y que será informado de los resultados.



“Me llaman para la respuesta y pienso que me van a decir: ‘Mira, investigamos’, pero no, no. Mi hijo, que pidió el botiquín para ir al médico por un dolor de cabeza, porque él tiene una lesión en el cerebro, por papeles; todo está ahí”, advirtió el señor.



De acuerdo con el relato de Aguilar, la investigación de 15 y K dio como resultado que su hijo fue reducido porque se enfrentó a los guardias del penal, negándose a desnudarse, lo cual, señaló el padre, no es un requisito obligatorio para los jóvenes de su destacamento.

“Todo eso es mentira”, recalcó Aguilar, quien dijo haber visitado en prisión a su hijo Walnier y el joven insiste en su versión, al igual que otros prisioneros que fueron testigos del hecho e insistieron en que “el teniente Escalante se dedica a eso, es un torturador”.

El teniente Escalante, según los testigos de la agresión, “llamó a tres (guardias) que lo controlaron, le echaron spray y, después del spray, lo hicieron rodar escaleras abajo. Esa es la verdad, la que ustedes no querían decirme, ni investigar. Eso va a quedar impune”, advirtió Aguilar.

“Mi reclamación sobre mi hijo es legítima, eso es de ‘allá arriba’. Por arriba de los hijos y la familia usted no puede poner ningún partido ni nada; por encima de eso, para mí, como persona, no hay nada. Es lo que estoy defendiendo yo, y con la razón aquí, en la mano”, sentenció el padre del joven encarcelado.