Pastor Alain Toledano podría ser acusado de "propagación de epidemia", a pesar de cumplir con los requisitos exigidos

En Santiago de Cuba el pastor evangélico Alain Toledano se dirigía este lunes a una citación policial, tras ser detenido el domingo acusado de propagación de epidemias, según las autoridades, por oficiar culto sin autorización.

Toledano rechazó la acusación y recordó que los cultos se reiniciaron con permiso oficial desde el 17 de agosto y tiene en su poder el documento que así lo acredita. Acerca de la cita de hoy, piensa que podría ser una trampa.

El pastor dijo que no sabe “en qué terminará todo esto” porque en la anterior citación le informaron “que hoy (30 de agosto) lo van a decidir; ayer decidieron no dejarme detenido, pero hoy no sé si me dejarán detenido. Ellos dijeron que fuera hoy para darme respuesta de lo que van a determinar”.

“Ayer me llevaron detenido, estuve horas en dos unidades. El asunto es que el Ministerio de Justicia en Cuba dio la orden de que las iglesias podían dar cultos; todos los pastores en Cuba, la mayoría, ya están dando cultos, las iglesias iniciaron”, aseguró el pastor evangélico, quien añadió:

“Sin embargo, nosotros dimos nuestras dos celebraciones cumpliendo con todo lo establecido; al final, había tres personas dirigidas por la Seguridad del Estado que levantaron supuestamente la queja y la denuncia que me hacen es porque, supuestamente, yo di un culto sin autorización”.

“Todo eso es falso, yo les llevé el documento que sacó el Ministerio de Justicia. El 17 de agosto salió la orden a todas las iglesias en Cuba y entonces, ellos (los oficiales de la SE) se empezaron a ‘echar para atrás’ diciéndome que ellos no sabían que esa autorización había salido”, explicó.

“No obstante”, aseguró el pastor Toledano, “me trasladaron y me acusaron a pesar de todo y la denuncia es precisamente por eso: me acusan de propagación de epidemia por haber dado el culto, algo que no es aplicable y esa es la causa que me están aplicando ellos”.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)