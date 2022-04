Pasó 9 meses encarcelado por una directa en Facebook el 11J y conoció a su abogado 5 minutos antes del juicio

Alexander Fábregas Milanés, de 32 años, fue liberado el pasado miércoles por “cumplimiento de sanción” tras pasar nueve meses en prisión por haber realizado una transmisión en vivo a través de Facebook, el pasado 11 de julio.

Las autoridades cubanas consideraron que su directa fue un llamado “a salir a las calles” por lo que estuvo encarcelado en el establecimiento penitenciario "Tarea de Confianza", antiguamente "Batalla de Ideas", ubicado en Sancti Spíritus.

“Pasé nueve meses en una prisión injustamente, donde se ven cosas muy malas, entonces, ahora estoy con un poco de estrés, pero bueno… De salud, estoy delgado, pero de eso me voy recuperando poco a poco”, dijo a Radio Martí, desde la ciudad de Sancti Spíritus.

“Libertad por cumplimiento”, así dice el documento que le entregaron las autoridades penitenciarias.

"Tuve miedo a que me fueran a fabricar algo y tuve que estar en la prisión en esos últimos días a ‘cuatro ojos’, porque cualquier cosa podía ser una agravante para dejarme preso”, declaró.

“Conocí a mi abogado minutos antes de iniciarse mi juicio el 20 de julio de 2021”, asegura Fábregas y señala que “me querían imputar el delito de propagación de epidemias y yo no pude salir a manifestarme el 11 de julio porque yo estaba sitiado en mi casa”, recordó.

“Mi juicio fue con un abogado que no me defendió nada, para hablar claro; ¡un abogado que conocí cinco minutos antes de entrar a un juicio! A mí me aplican el delito de instigación a delinquir, yo simplemente […] les dije que las calles son de los cubanos, que tenemos derecho a manifestarnos. No tuve derecho a ningún testigo”, denunció.

Fábregas no olvida el acto de repudio que individuos al servicio del régimen llevaron a cabo frente a su vivienda en la ciudad de Sancti Spíritus.

“A las ocho o nueve de la noche, cuando había dos niños pequeños en mi casa, uno de cuatro y otro de ocho años, ¡Eso es un crimen y no se los voy a perdonar nunca! Nos vocearon contrarrevolucionarios, escoria, métele 20 años… Son cosas que te afectan mucho; yo soy un disidente y nadie me va a cambiar mi pensamiento; tengo pensamientos de libertad ¡y no me voy a redimir nunca!", declaró.

El 11 de julio de 2021, los habitantes de más de 60 localidades en la isla de Cuba se lanzaron a las calles de manera espontánea a los gritos de Libertad, Patria y Vida, Abajo la dictadura. La represión no se hizo esperar y por órdenes directas del gobernante Miguel Díaz Canel, el ejército, la policía y los paramilitares vestidos de civil reprimieron brutalmente a los manifestantes.

En la actualidad, más de mil personas que participaron en las protestas se encuentran en prisión, cumpliendo condenas de hasta 30 años de privación de libertad, entre ellos, un número considerable de menores de edad.