Parten a Venezuela tres aviones militares con ayuda de EEUU

El primero de tres aviones militares de Estados Unidos partió este sábado con toneladas de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia, desde la base de la Fuerza Aérea de Homestead, en Florida. La ayuda se suma a las presiones de la oposición venezolana y varios países para que Nicolás Maduro, renuncie al poder.



Se trata del primer envío de ayuda a Venezuela en aviones de carga C-17. Transportan cajas selladas con el rótulo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).



El cargamento total, de 180 toneladas métricas de asistencia, se dirige a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde ya existe un centro de acopio que almacena toneladas de cajas de suministros de emergencia selladas con la bandera estadounidense a la espera de ser entregadas en Venezuela.



Las cajas contienen suministros de higiene y asistencia para unas 25.000 personas, así como pequeños paquetes de galletas energéticas y proteicas para alimentar a unos 3.500 niños desnutridos, dijo el gobierno estadounidense.



Los aviones están en camino luego de que el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, Juan Guaidó, anunció que se abrió en Miami el cuarto centro de acopio para ayuda humanitaria, mientras sus seguidores se preparaban el sábado para organizar a los más de 200.000 voluntarios que se espera que participen en el ingreso y distribución de la asistencia, con la intención de que inicie el 23 de febrero.



Hasta la fecha no se ha informado cómo se dará el ingreso a suelo venezolano de la ayuda internacional. Maduro ha descartado permitir la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas, alegando que están contaminados y son cancerígenos, aunque no ha presentado evidencias.



En una entrevista con The Associated Press, el mandatario expresó que cualquier avión, barco o camión que traiga cualquier producto tendrá que cumplir con las normas y pedir los permisos sanitarios. "El que no solicite eso, sencillamente no puede entrar al país de manera pacífica y legal", agregó.



Guaidó, quien se declaró presidente encargado de Venezuela, tuiteó la noche del viernes que el centro de Miami se utilizará para que los miles de venezolanos que viven en el exterior puedan sumarse a la iniciativa que promueve la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Brasil y varios países europeos.



El nuevo centro de acopio en la ciudad de Florida se suma a los otros tres que se instalaron en la ciudad colombiana de Cúcuta, la localidad brasileña de Roraima y la isla caribeña de Curazao.



Se espera que un segundo cargamento con toneladas de comida proveniente de Estados Unidos arribe el sábado al centro de acopio de Cúcuta, el cual será transportado por primera vez en aeronaves militares estadounidenses.



El envío de la ayuda estadounidenses se da en momentos en que Washington sigue incrementando las presiones contra el gobierno de Maduro.

(Agencia Prensa Asociada)