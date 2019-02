Parlamento: Más de 40 personas murieron en últimas protestas en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, informó este miércoles que más de 40 personas murieron durante la contención de las últimas protestas antigubernamentales, y que cerca de mil, incluidos menores, fueron detenidas.

"Hubo más de 1.000 privados de libertad y más de 40 homicidios que ocurrieron (durante las protestas), tenemos el número general", dijo a periodistas la presidenta de la comisión de política interior de la Cámara, Dennis Fernández, luego de reunirse con víctimas "directas e indirectas" y varias ONG que defienden los derechos humanos.



Las protestas a las que hizo mención la legisladora ocurrieron entre el 20 y 24 de enero pasado, antes y después de una marcha opositora en la que el jefe de la AN, Juan Guaidó, dijo que asumió las competencias del Ejecutivo como presidente interino ante la "usurpación" que, considera, hace el gobernante Nicolás Maduro.



Fernández también dijo que muchos permanecen aún detenidos, y que escuchar los relatos de las víctimas de la "alta represión" de las manifestaciones es "conmovedor".



En ese sentido, aseguró que la comisión escuchó este miércoles la historia de un joven con discapacidad que perdió un ojo durante las protestas, o de madres que denunciaron abusos policiales contra sus hijos menores de edad, algunos incluso con padecimientos como cáncer, que fueron "desnudados" y privados de alimentación al ser encarcelados.



"Que sepa toda esa gente, ese pueblo que ha salido a la calle a defender su derecho, a alzar su voz como constitucionalmente nos es permitido, que hay una representación, hay una justicia, no habrá impunidad", añadió.



La comisión aún no maneja los números totales de fallecidos y detenidos y, según Fernández, antes del venidero lunes será entregado un informe que da cuenta de abusos policiales durante las manifestaciones.



Además, señaló que ese informe será elevado a instancias internacionales que defienden los derechos humanos, e hizo un llamado a los cuerpos de seguridad para que actúen apegados a la ley.



(Con información de EFE)