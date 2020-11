Paquito D´Rivera dice sentirse pesimista por "brote de odio" en Estados Unidos

Paquito D´Rivera, laureado músico cubano, confiesa sentirse “muy pesimista” por los acontecimientos que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos tiempos. Desde Nueva York, un estado que votó a favor del candidato Joe Biden, el reconocido saxofonista, en declaraciones para Radio Martí, asegura estar “muy disgustado, porque el país está ‘divididísimo’, hay un brote de odio extraordinario e innegable” añade.

D´Rivera, quien llegara como inmigrante a los Estados Unidos en la década de los 80 y cuyo prestigio como saxofonista ha ido en aumento con el paso de los años, afirma no haber sido testigo anteriormente dehechos tales como “la Casa Blanca rodeada como si fuera el Muro de Berlín”.

“Es una situación muy rara que no se había visto nunca”, lamenta D´Rivera, “gente armada en las calles, tanto supremacistas blancos como supremacistas negros y en fin, que yo nunca vi esto, llevo cuarenta años aquí y yo no puedo dar una opinión seria, ni precisa porque no la tengo”.

Paquito D´Rivera vuelve a mencionar su disgusto al no reconocer el país donde vive porque, según su opinión “este no fue al país que yo vine, este no fue el país al que yo llegue en el año 80 y el que me ilusionó tanto”.

De acuerdo con lo expresado por el talentoso músico,lo que sucede actualmente en los Estados Unidos “es por culpa de alguien en particular” , dice, aunque no menciona el nombre de ese alguien que, desde su punto de vista, es el responsable de los más recientes acontecimientos en Norteamérica.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)