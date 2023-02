Paciente de VIH reprimida por protestar y exigir atención médica

La activista Evelyn Pineda, paciente de VIH SIDA, se encuentra desde el jueves plantada frente a su vivienda en Guanabacoa, La Habana, exigiendo atención médica para los padecimientos que sufre.



Pineda dijo a Radio Martí que en la noche del jueves un agente de la Seguridad del Estado intentó agredirla para interrumpir su protesta pacífica e incluso se llevó el cártel con el que manifestaba.

"Le dije que yo le iba a poner otro porque yo necesito una solución a mi caso", exclamó la opositora quien ha sido rechazada en establecimientos médicos en varias oportunidades.



La activista declaró que adolece de dos ganglios inflamados debajo de la axila infectados que requieren operación según le han indicado algunos doctores. Sin embargo, en el Hospital Calixto García le indicaron que no podía ser operada debido a que no le corresponde geográficamente ese centro médico.



Por ello, se dirigió al Hospital Miguel Enríquez (La Benéfica), en La Habana, pero en este caso le comentaron que no pueden proceder quirúrgicamente debido a la falta de insumos médicos.



"Me dijeron (...) no tenemos recursos, no tenemos bisturí, no tenemos guantes, el salón lo tenemos cerrado ", relató la opositora.

Pineda dijo que "no aguanta" más los dolores y por eso se encuentra en la búsqueda de algún doctor y hospital que la pueda operar. "Estoy esperando, dicen que viene una comisión médica a darle respuesta a mi caso; yo no quiero una respuesta, yo lo que quiero es una solución".

Esta no es la primera protesta que realiza la opositora. En el 2021, también puso unos carteles en su vivienda exigiendo una adecuada atención médica debido a que por tres meses padeció tumores en el cuello. Para ese entonces, Pinera dijo a Radio Martí que las autoridades le negaron la asistencia médica por ser activista de derechos humanos.