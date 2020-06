Paciente da cuenta al ministro de Salud del desastre en el aislamiento de la UCI

El centro de aislamiento para personas sospechosas de haber tenido contactos con pacientes confirmados de COVID-19, improvisado en los albergues de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), funciona en pésimas condiciones de higiene, alimentación y asepsia.

La periodista Geisy Guia Delis, miembro del Consejo Editorial de la revista independiente Periodismo de Barrio, lleva varios días internada junto a su familia en este local ubicado en las afueras de la capital.

La comunicadora ha contado en su cuenta en Twitter detalles del malfuncionamiento de este centro, donde ha pasado hambre, y su denuncia ha ido dirigida también al Ministro de Salud de Cuba, José Angel Portal Miranda.

"Acaban de dar los resultados. Todos somos negativos al #COVID19 salvo una señora de la otra familia que es esposa de un positivo. Ahora nadie se puede ir, debemos estar 3 días más esperando la prueba porq obviamente hemos estado expuestos al contagio. O sea, acá nos han acercado a las fuentes directas del contagio. No deberían mezclar contactos directos con indirectos en un mismo lugar, especialmente si no hay hipoclorito, hay zonas comunes como baño, refrigerador, lavamano y pila de agua. ¿Hasta cuándo seguirá el desorden?", escribió.

El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo el lunes que entre las prioridades de la capital está "asegurar, desde el punto de vista administrativo, las condiciones de los centros de aislamiento y el esfuerzo del personal de la salud".

Los comentarios publicados en Twitter y respaldados por fotografías, muestran la suciedad del lugar, la pésima e insuficiente alimentación y el poco cuidado que el personal de salud guarda para evitar el contagio entre un paciente y otro.

"Ayer a mi familia y a mí nos hicieron la prueba de PCR, mediante un exudado de garganta. Éramos más de 70 personas al mediodía esperando en una fila para hacernos el test, 70 personas juntas, todas sospechosas. Quien me aplicó el exudado no solo metió el hisopo en mi garganta sino también parte del guante de látex. Me rozó dientes y encía al principio y los labios al retirar el hisopo. Esa persona no se puso guantes nuevos antes de mi examen , tampoco los cambió cuando me rozó la boca. Recuerden, más de 70 personas para el test. A lo que atiné fue a reunir toda la saliva y escupir cuando salí de la enfermería pero desde la ventana podía ver cómo más de 10 personas se sentaron en la misma silla y como nunca esta persona cambió los guantes. ¿Es este procedimiento correcto?', escribió la periodista el 30 de mayo.

En entrevista este martes con Radio Televisión Martí la joven ofreció más detalles de su internamiento en la UCI, de los protocolos para realizar las pruebas de COVID-19 y de la cantidad de pacientes internados producto del foco en los Laboratorios AICA.