Otro vuelo chárter de repatriación el martes La Habana-Fort Lauderdale

La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó el viernes que ha notificado individualmente a cada uno de los viajeros confirmados para el vuelo chárter que saldrá el martes de La Habana a Fort Lauderdale en una nave de JetBlue, y dijo que de momento no hay otros previstos para la repatriación de estadounidenses.

“No podrán embarcar otras personas que no sean las ya reservadas para este vuelo”, dice un comunicado de la misión diplomática que publica la página correspondiente del Departamento de Estado de EEUU. “La Embajada continuará explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajen en este vuelo pero que deseen regresar a casa. Sin embargo, no hay vuelos chárter adicionales programados en este momento”.

La Embajada advierte a los demás ciudadanos estadounidenses varados en Cuba que deben continuar haciendo los preparativos necesarios para una estancia prolongada en la isla durante el período de cuarentena.

“Por favor: cumplan con los requisitos locales de cuarentena, supervisen las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes a Cuba, y comprueben con los operadores de aerolíneas con respecto a los futuros vuelos”, indica el mensaje.

Recuerda también que, en virtud de las precauciones por la pandemia de COVID-19, la Embajada sólo proporciona actualmente servicios de emergencia a los ciudadanos de EEUU, y que si los necesitan deben llamar al número 839-4100 y marcar el 1 en caso de hacerlo fuera de horario de oficina, o escribir un mensaje de email a acshavana@state.gov.

El vuelo chárter más reciente gestionado por la Embajada para la repatriación de estadounidenses fue el martes, también La Habana-Fort Lauderdale en un avión de JetBlue.