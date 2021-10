Varias localidades pinareñas alistadas para la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba

Otras dos notificaciones acerca de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba convocada en la isla para el 20 de noviembre fueron entregadas a las autoridades pinareñas, una en la localidad de Consolación del Sur y otra en la comunidad Antonio Briones Montoto.

Desde el poblado de Briones Montoto, en la cabecera provincial, el activista Alexeys Blanco dijo a Radio Martí, que el documento fue rechazado por el presidente del Consejo Popular.

"El delegado me rechazó, me dijo 'yo sé a lo que tú vienes y no te voy a recibir esa carta", relató Blanco.



Según Blanco muchos de los firmantes han sido citado por agentes policiales y de la Seguridad del Estado.

La marcha del 20N en Briones Montoto está convocada para las 2 de la tarde y los participantes se reunirán frente a la panadería, pasarán por el cruce del correo y terminarán en el parque de Briones, según la notificación presentada a las autoridades locales este martes.

Este miércoles otro documento con 9 firmas fue entregado en la localidad Consolación del Sur, según nos afirmó desde allí Yahíma Díaz, quien plasmó su rubrica y participó en la entrega.

Según Díaz hasta el momento no ha sido citada por agentes policiales, pero si ha sido presionada en su centro de trabajo en el sector de Salud Pública.

La marcha del 20N en Consolación del Sur será de dos horas​ y comenzará a las 2:00PM en el Parque Don Antonio Ferrer y Cruz, seguirá por la avenida 51 o Carretera Central hasta el Parque Martí, donde harán una ofrenda floral a José Martí. Luego volverán al Parque Don Antonio Ferrer y Cruz.

Esta semana dos activistas entregaron en la sede del gobierno provincial de Pinar del Río otra carta de notificación donde se le explica a las autoridades que la marcha convocada para el 20 de noviembre tiene un carácter pacífico, también se especificaba el área de la ciudad en que se llevaría a cabo y el número de participantes.

También los ayuntamientos de La Habana Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas, en Camagüey, han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación.

Los organizadores de esta iniciativa expresaron en una declaración el propósito de llevar sus reclamos a las calles de Cuba: "El 20N marcharemos con civismo y firmeza. Lo haremos por todos los que han sufrido persecución, censura, acoso policial, prisión política o destierro. Lo haremos por aquellos que han experimentado violencia e injusticias. Lo haremos por los marginados, los que padecen miseria, los que viven sin un salario digno, los que no tienen divisas para adquirir productos básicos, los que tienen que inventar la comida de sus hijos en medio de la peor inflación del último cuarto de siglo en Cuba".

Consideran que la isla "no puede seguir siendo una finca, no puede responder al capricho de unos pocos, no puede continuar siendo una granja de burócratas que solo bajan al pueblo para salir en noticieros".

"El 20 de noviembre marcharemos porque no nos sentimos representados, porque nadie en el Parlamento se ha pronunciado por los manifestantes del 11J que sufren prisión sin que ni siquiera nos digan las cifras oficiales. Marcharemos contra el llamado a la violencia que el poder lanzó desde su trono", afirmaron en la declaración.