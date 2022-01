Otra vez, Rusia arremete contra una prestigiosa ONG

Si hace la pregunta de esta manera, ¿quién se beneficia? - tal como lo formuló una vez el cónsul romano Lucius Cassius Longinus, y luego lo difundieron Cicerón y Séneca, entonces, quizás, nadie negará que el mayor, si no el único beneficiario de estos eventos, es Putin.

No sé quién advirtió al presidente Tokayev que aumentara los precios de la gasolina a partir del año nuevo, lo que provocó protestas. Esta es una pregunta interesante, pero cualquiera que sea la respuesta, es importante que inicialmente, dado que las protestas se dirigieron inicialmente contra Nursultan Nazarbayev, los intereses de todos los participantes coincidieron. Nazarbayev dijo una vez literalmente esto: estamos construyendo una democracia basada en características nacionales. Esto no es cierto: la codicia y la cleptomanía no son características de los kazajos ni de ningún otro pueblo. Son característicos del establecimiento soviético de finales de la era de Brezhnev, que se adaptó con éxito a las nuevas realidades bajo la apariencia de las élites de la mayoría de los nuevos estados independientes que surgieron en el espacio postsoviético.

Es posible entender a los kazajos, algunas generaciones de las cuales nacieron y otras murieron durante las más de tres décadas del gobierno de Nazarbayev. Puedes entender al presidente Tokayev, que quería salir de la sombra de su predecesor. Por fin puedes entender a Putin.

Nazarbayev fue quizás la figura más extraña de Putin en el espacio postsoviético. Mucho mayor que el amo del Kremlin, Nazarbayev ya era el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Kazajistán (que pronto pasaría a la presidencia), cuando Putin aún movía los hilos en la sede de la inteligencia exterior soviética en la RDA, como en la Rusia actual, siendo una pulga en un perro con sarna.

Y otro punto importante para nosotros. A pesar del rechazo del Maidan ucraniano, Nazarbayev, sin embargo, tenía algunos sentimientos hacia nuestro país (donde obtuvo una profesión de joven durante casi tres años), lo que no se puede decir de su sucesor, cuya biografía está estrechamente relacionada con Rusia. Graduado del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Tokayev logró trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS y en las embajadas de la URSS en Singapur y China. ¿Hay alguna información comprometedora sobre Tokayev en Moscú? Otra pregunta interesante.

En un esfuerzo por obtener un mandato de las potencias mundiales para supervisar a los nuevos estados independientes en el espacio postsoviético, Moscú está interesada en comprometer a sus líderes. Por eso se apuesta por personajes como Yanukovych o Lukashenko. Tokayev, por supuesto, no es así. Por eso, el tema del compromiso, y por lo tanto la capacidad de depender, es extremadamente importante. En este sentido, la transición de las protestas a la etapa de pogromos (fallidos en Ucrania) le dio a Putin no solo la oportunidad de mostrar a Occidente sus antecedentes criminales (probablemente provocados por los agentes “dormidos” del Kremlin) y traer tropas a Kazajistán bajo la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), sino también en virtud de las leyes penales no escritas del Kremlin, untando a Tokayev (como antes Lukashenko) de sangre.

En términos geopolíticos, la introducción de tropas es una especie de mensaje para China y el amigo jurado de Erdogan, quien, en contraste con el "mundo ruso”, presentó una tesis sobre el mundo túrquico. Este es el hábito de un perro: marcar el territorio. Bueno, por supuesto, debemos tener en cuenta los caprichos de Putin, ya se está escribiendo sobre ellos, ya están los puntos, pero puede que hayan más, como el que Kazajistán se una al Estado de Alianza entre Rusia y Bielorrusia. Todo dependerá de las circunstancias, pero una cosa es segura: después de la entrada del contingente militar ruso, los intereses del pueblo kazajo y, al menos a largo plazo, del presidente Tokayev discreparon de los intereses de Rusia.

Cuanto más corta sea la estancia del contingente en Kazajistán, mejor para Rusia. Y no solo por las inevitables pérdidas humanas, sino también por las pérdidas de reputación. Cuanto más tiempo permanezca el contingente, más kazajos percibirán las palabras "ruso" y "ocupante" como sinónimos con todas las consecuencias para el futuro.

[Artículo publicado originalmente en el sitio digital ucraniano Obozrovatel.com. Su autor, Sergio Borschevsky, es un exdiplomático ucraniano, escritor, traductor, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Ucrania y Presidente de la Alianza de Traductores de Kyiv]