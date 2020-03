Otero Alcántara, vestido de preso y cabeza rapada, a la espera de juicio sumario

Luis Manuel Otero Alcántara ya fue procesado como un recluso en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, donde permanece en prisión preventiva, dijo a Radio Martí la curadora y pareja del artista independiente cubano.

"La imagen fue muy fuerte porque está vestido como preso, fue rapada su cabeza", explicó la joven, que pudo visitarlo este jueves.

Sobre Otero Alcántara pesa una acusación de daño a la propiedad, pero "no especifican qué propiedad". El artista alega que "no dañó nada, y yo soy testigo" de que no lo hizo, "es todo una construcción alrededor de los hechos que sucedieron", subrayó, en entrevista con Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día, de Radio Martí.

Genlui Hidalgo dijo que el artista "reaccionó de manera emocional" ante el maltrato policial del que ella fue objeto durante la detención, pero "no creo que haya ninguna evidencia de que realmente dañó ninguna propiedad".

Aunque suponen que la propiedad supuestamente dañada sea "la patrulla en la que se lo llevaron", las autoridades no han esclarecido ese detalle de la acusación.

La curadora dijo que Otero Alcántara "tiene marcas en las manos" producto de que "ese día intentaron neutralizarlo y las esposas le hicieron daño, e incluso le viraron una mano, por lo que cree que "no tuvo tiempo tampoco de hacer absolutamente nada dentro de la patrulla".

El juicio sumario al que será sometido no incluye la acusación anterior de "ultraje a los símbolos patrios". Genlui Hidalgo dijo que "se piensa que el mismo día se hagan dos juicios por separado", pero estas "son solo son especulaciones", información que han obtenido a retazos de algunos funcionarios. Las autoridades no han dado un informe oficial del caso.

El artista pudiera recibir una condena "de dos a cinco años" de privación de libertad por la acusación de daño a la propiedad, según Genlui Hidalgo. Por la anterior acusación la pena máxima sería de un año, agregó.

La joven dijo que Otero Alcántara "no hecho otra cosa que alzar la voz por Cuba, por su gente y sobre todo por su arte". Para ella ha sido doblemente difícil verlo encarcelado, como su pareja, "por la relación sentimental" que existe entre ellos, y "como ciudadana cubana, porque estoy totalmente segura de que es una injusticia que se está cometiendo".

El caso del artista no es aislado, pudiera pasarle a cualquiera de ellos, subraya Genlui Hidaldo. "Ahora mismo siento que todos nosotros estamos indefensos, y no me refiero solo a los artistas e intelectuales" sino "a todo el pueblo cubano".

Pese a la compleja situación en que se encuentra, Otero Alcántara "está cada vez más firme en su postura" de que su actitud es un sacrificio "por todos los cubanos".

#estamosconectados

Integrantes del Movimiento San Isidro convocaron a un twittazo este viernes por la liberación de Otero Alcántara con el numeral #estamosconectados, una frase con la que el artista concluye siempre en las redes sociales su conversación virtual con los cubanos.

La campaña estará dirigida principalmente al Parlamento Europeo y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, dijo a Radio Martí la actriz y curadora Iris Ruiz.

Con el twittazo, los integrantes del movimiento buscan llamar la atención internacional sobre la situación que atraviesa el artista, encarcelado y a la espera de un proceso penal.

A Otero Alcántara "le están imputando una causa que está construida, que se sabe que es arbitraria". Una causa anterior, la de "ultraje a los símbolos patrios, es totalmente incoherente" con la labor artística del acusado, señaló Ruiz.

Otero Alcántara fue arrestado el domingo, 1 de marzo, cuando salía de su vivienda en San Isidro, la Habana Vieja, junto a su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo, quien recibió una golpiza por parte una agente del régimen.