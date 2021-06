Otero Alcántara en su primera directa tras salir del hospital reclama libertad para presos y detenidos por su causa

“Hoy hace como una semana y dos días que me soltaron esta gente (la Seguridad del Estado.) No había podido hacer una directa ni mucho menos porque todavía estoy literalmente ‘fundío’, literalmente atolondrado por todo el tema de la prisión en el hospital. Sigo en la casa de mi abuela, aquí, en El Cerro”,

Dijo un visiblemente agotado Luis Manuel Otero Alcántara en su primera “directa” a través de Facebook para, según sus propias palabras, repetir “como un mantra” los nombres de sus amigos, por los conocidos y por quienes no conoce personalmente, que en estos momentos se encuentran en prisión o en reclusión domiciliaria por haberse manifestado a su favor.

“Estoy sumamente ‘fundío’, estoy como triste, molesto, impotente ante los amigos míos presos y creo que eso es lo que me ha ‘lanzao’ a mí ahora mismo a hacer esta ‘directa’, como les decía, me siento mal, llevo días sin dormir, desde que salí (del hospital) no he podido dormir […] y nada, es por los amigos míos que tengo presos y otros que no conozco, pero que salieron también por mi causa”.

Tras confesar que hablar del tema de sus amigos presos lo “emociona” el líder del Movimiento San Isidro hace referencia a “los más visibles”, el rapero Maykel Castillo, ‘El Osorbo” y el periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos en prisión en espera de juicio.

Más adelante Luis Manuel Otero, el “Luisma”, como ya le llaman todos los cubanos y no cubanos que simpatizan con la causa de la democracia en Cuba, hace referencia a la activista Thais Mailén Franco, madre de tres hijos, quien junto a Esteban Rodríguez y la periodista independiente Mary Karla Ares, fuera detenida el pasado 30 de abril durante una protesta pacífica en la Calle Obispo.

Uno por uno, Otero Alcántara menciona a todos los arrestados durante su encierro y también, confesándose muy agotado, pero decidido a seguir en “la lucha”, agradece tanto a los nacionales como a las instituciones internacionales que abogaron por su liberación y gracias a las cuales, dice, no fue “preso literalmente”.

Casi al final de la “directa”, que se interrumpe abruptamente, Otero Alcántara hace referencia a la jueza y activista Yeilis Torres, detenida y en paradero desconocido tras ser golpeada por Humberto López, el vocero oficial del régimen quien ha desarrollado una campaña mediática atacando a Alcántara y otros opositores, acudiendo a temas íntimos y morales y fuera sorprendido por Torres cuando éste abandonaba el hogar de una supuesta amante.