Orishas usa canción de Silvio Rodríguez en fuerte denuncia de la Cuba de hoy (VIDEO)

El grupo cubano Orishas y la cantante española Beatriz Luengo estrenaron esta semana el tema Ojalá pase, una crónica de las necesidades más urgentes del pueblo cubano y del descontento tras 60 años de un sistema fallido.

La canción aborda temas que afectan la vida diaria de los cubanos como la falta de alimentos, la crisis del transporte y la decadencia del sistema de salud. También hace referencia al aparato propagandístico gubernamental que vende una imagen paradisíaca de la isla que dista mucho del verdadero sentir popular.

La canción lleva como estribillo un fragmento de Ojalá, de Silvio Rodríguez, fundador del movimiento de la Nueva Trova en los años sesenta y una de las voces más comprometidas con el régimen cubano.

A continuación publicamos la letra de Ojalá Pase

Eres tú mi canto de sirena

porque con tu voz se van mis penas

este sentimiento ya está añejo

tú me dueles tanto aunque estés lejos.

Hoy yo te invito a caminar por mis solares

pa’ demostrarte de que sirven tus ideales

somos humanos aunque no pensemos iguales

no nos tratemos ni dañemos como animales

esta es mi forma de decírtelo

llora mi pueblo y siento yo su voz

tú 59, yo doble 2 (2020)

60 años trancado el dominó

bombo y platillo a los 500 de la Habana

mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama

que celebramos si la gente anda deprisa

cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa.



Todo ha cambiado ya no es lo mismo

entre tú y yo hay un abismo

Publicidad de un paraíso en Varadero

mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron…

Ojalá que se acabe la mirada constante

La palabra precisa, la sonrisa perfecta

Ojalá pase algo que te borre de pronto

Una luz cegadora, un disparo de nieve

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte

para no verte tanto, para no verte siempre

en todos los segundos, en todas las visiones.

Hoy yo te invito a que camines por mi campo

sin luz, agua potable y en carretera de fango

donde los niños sueñan con un Superman que vuela

y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela.

Esta es mi forma de decírtelo

una vez más en forma de canción

por un mañana tal vez mejor

vuelva mi isla bella la de tabaco y ron.

Flores y ofrendas a médicos en hospitales

para que te libren y te curen de todos los males

Publicidad de sanidad gratuita

si no le llevas algo, el dolor no se te quita.

Prendo una vela pa’ todos mis santos

pa’ que nos ayuden a levantarnos

por qué no somos justos y no nos engañamos

los santos no resuelven el deber de los humanos.

Ojalá se te acabe la mirada constante

La palabra precisa, la sonrisa perfecta

Ojalá pase algo que te borre de pronto

Una luz cegadora, un disparo de nieve

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte

para no verte tanto, para no verte siempre

en todos los segundos, en todas las visiones.