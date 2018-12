Organizaciones de DD.HH instan a obispos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a pedir liberación de presos políticos

Organizaciones de Derechos Humanos radicadas en Estados Unidos, América Latina y Europa, exhortaron a los obispos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a pedir a los gobiernos de sus respectivos países la liberación de los presos políticos, según expresa una nota de prensa divulgada por el Centro para Cuba Libre.

El llamamiento pide a los obispos y a todos los hombres y mujeres de fe de todo el mundo a orar durante esta temporada navideña para la liberación de todos los prisioneros políticos venezolanos, nicaragüenses y cubanos.

Entre las organizaciones que participan en la campaña están Cubadecide, Madres contra la Represión, la Plataforma Internacional para los Derechos Humanos en Cuba, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Dirección Democrática de Cuba, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Alemania, y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina /CADAL de Argentina.

La petición fue formulada a los Arzobispos cubanos Juan García Rodríguez de La Habana y Dionision García Ibañez de Santiago de Cuba y al obispo de Pinar del Río, Enrique Serpa Pérez.

Asimismo fue dirigida al Cardenal Baltazar E. Porras Cardozo, de Venezuela y al Cardenal nicaraguense, Leopoldo José Brenes Solórzano y al obispo Silvio José Baéz de Managua.

Este es el texto de la petición, según la nota de prensa.

Estimados Señores Arzobispos y Sacerdotes,

Nos dirigimos a ustedes en esta Navidad para solicitar sus oraciones, y la de los sacerdotes y fieles bajo su jurisdicción para obtener la libertad de los presos políticos en Venezuela, Nicaragua y Cuba, quienes se encuentran en condiciones precarias, sufriendo hambre, maltratos, y enfermedades.

Además, quisiéramos rogarles que hagan todas las gestiones posibles con las autoridades para conseguir la amnistía de todos los cautivos por razones políticas en su país.

Esta petición de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Guatemala va dirigida a sacerdotes, pastores, rabinos y hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del mundo.

La Biblia nos recuerda que debemos visitar a los presos y a los enfermos.

Quiera Dios que la liberación de estos seres humanos sea el primer paso para conseguir la paz, la justicia y la reconciliación.

Respetuosamente,

Embajador James C. Cason / Center for a Free Cuba, Martin Lessenthin / Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alemania), Miguel Sales Figueroa / Union Liberal Cubana (Madrid), Gabriel C. Salvia / Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina /CADAL (Argentina),Nora Caldera Lopez / Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)-Miami por los derechos humanos en Nicaragua, Rosa María Payá, / Campaña por un plebiscito prodemocracia, CUBA DECIDE, Ambassador Martin Palous / Plataforma Internacional para los Derechos Humanos en Cuba, Sylvia l Iriondo / Mothers against Repression (MAR), Orlando Gutierrez / Directorio Democrático Cubano, Maria Renee Bobadilla / Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Guatemala) Silvia Osorio / Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Colombia), Pedro Fuentes Cid / Consejo Presidio Político Cubano, Miriam y Mario De la Peña / The De la Peña Foundation, Rev. Mario Felix Lleonart Barroso / Instituto Patmos, Cuba, Haydee Marin / Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Miami).