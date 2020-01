Opositores en Guantánamo reciben amenazas y advertencias sobre el grupo Clandestinos

Tres de cuatro opositores cubanos que fueron citados el pasado viernes por la Seguridad del Estado en la oriental provincia de Guantánamo, recibieron amenazas y "actas de advertencia" para que no continuaran compartiendo en las redes sociales mensajes del grupo Clandestinos aparecidos en Facebook.

Niorbis García Fournier, activista y colaborador de la organización internacional People In Need, y el matrimonio opositor compuesto por Bartolo Cantillo y la Dama de Blanco Celina Osorio, se presentaron en la unidad policial conocida como Parque 24, en la ciudad de Guantánamo, a las 9 de la mañana del 24 de enero.

Yanier Joubert Cisneros, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), decidió no asistir a la instalación de la Policía.

Los activistas, que fueron contactados por Radio Televisión Martí, aseguraron que ninguno había difamado a instituciones, organizaciones o héroes de la Republica de Cuba, y consideraron que es el propio régimen el que mantiene abandonados los bustos del apóstol de la independencia José Martí en la ciudad.

García Fournier declaró que dos oficiales de la Seguridad del Estado le dijeron que “está prohibido para él” compartir en las redes sociales los mensajes del grupo Clandestinos y que podría ir preso de no obedecer.

Aseguró que le tomaron una "prueba de olor" (odorología, olor corporal) y le levantaron un acta de advertencia, que no firmó, por “lo que ellos llaman incitar a la población guantanamera a delinquir, difamar a instituciones, organizaciones y héroes de la Republica de Cuba y desobediencia”.

García Fournier es colaborador de People in Need, en el capítulo de derechos humanos, y por más de cinco años ha integrado el equipo de realizadores de Palenque Visión.

Sus colaboraciones y trabajos son publicados en las redes sociales, donde no dejará de interactuar con sus seguidores, enfatizó.

Sobre el hecho de compartir en Facebook los mensajes de Clandestinos, aseguró que sí lo ha hecho, porque “es un derecho que tengo de compartir lo que desee en mi muro”.

Negó las acusaciones de los oficiales de la Seguridad de “estar incitando” a la población a sumarse a los llamados de Clandestinos".

Osorio declaró a la reportera Ivette Pacheco, de Radio Televisión Martí, que tanto ella como su esposo, Bartolo Cantillo, fueron sometidos a un chequeo exhaustivo por parte de las autoridades, que trataron de relacionarlos con las acciones de Clandestinos en las redes.

Osorio explicó que, además de quitarle toda la ropa para un chequeo exhaustivo, las autoridades le tomaron pruebas de olor en sus partes íntimas.

Aseguró que la interrogaron e “intentaron acusarme de estar relacionada con el grupo de Clandestinos y me amenazaron con encarcelarme por difamación de los héroes de la patria".

Según la Dama de Blanco, ella rechazó las acusaciones, los encaró y un oficial nombrado Roberto Wilson quiso golpearla y acusarla de desacato.

A Cantillo también lo increparon por estar dando "likes" (me gusta) y "compartir" en las redes sociales a las publicaciones del grupo Clandestinos. En su caso, le formularon amenazas idénticas a las de García y Osorio, declaró a Radio Televisión Martí.

Señaló que no le levantaron acta de advertencia, pero lo multaron con 30 pesos por vivir en Guantánamo junto a su esposa y tener en su carnet de identidad la dirección de otra casa.

Cisneros, activista de la UNPACU, afirmó que no conocía los motivos de su cita y decidió no asistir porque "la citación no tenía el cuño oficial de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), como está establecido”.

Cisneros aseguró que por estos días su activismo en las redes sociales se enfoca en divulgar la campaña de apoyo al encarcelado líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.

Dijo que tras conocer las razones por las que la Seguridad del Estado citó a sus tres compatriotas, publicó varias fotos en su perfil de Facebook tomadas de diferentes usuarios. En todas se muestra el abandono en que las autoridades tienen las áreas públicas donde están los bustos de José Martí.

No descarta que en su caso, el motivo de la cita haya sido el mismo de los otros activistas. Por esa razón -aseguró- decidió escribir en Facebook que "ellos (la tiranía) son los que han mancillado la memoria del apóstol, ellos son los que dañaron los bustos de Martí".

(La periodista de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco colaboró en esta información)