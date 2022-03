Opositor de Baracoa, su esposa y un amigo son interrogados y reciben cartas de advertencia de la Seguridad del Estado (VIDEO)

Las autoridades cubanas pronosticaron un aumento progresivo de los casos confirmados y hospitalizados de COVID-19 y piden extremar las medidas sanitarias para evitar una nueva ola de contagios.

En tanto, varios cubanos residentes en la isla alertaron a Radio Televisión Martí acerca de de un brote gripal con una sintomatología similar a la variante del COVID-19 Ómicron, y sobre la ausencia de pruebas rápidas y PCRs.

El martes la televisión cubana reportó que se estaban tomado medidas en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, ante el incremento de los casos de COVID-19.

Desde ese territorio, el artesano Fernando Ginarte Mora dijo a Radio Martí: “La secundaria básica fue cerrada, allí se contagiaron varios estudiantes, también fueron cerrados los campismos cercanos".

"No se están haciendo ningún tipo de test, no están tomado muestras de nada, entonces no hay medicamentos, remedios caseros es lo que se está utilizando, no hay nada para combatirlo”, aseguró Fernando.

La ciudad de Guantánamo también presenta un cuadro epidemiológico complicado, señala el periodista Anderlay Guerra Blanco.

“Los medios oficiales han estado hablando de un incremento de casos con problemas respiratorios y catarros, pero no se están haciendo PCR a las personas debido a la falta de esas pruebas”, contó el comunicador.

William Tamayo, que reside en el municipio de Banes, en la provincia de Holguín, comenta que lleva cinco días junto a su esposa e hijo con un estado gripal muy fuerte, mucha fiebre, dolores musculares, cefalea y tos, así hay muchas personas en el barrio.

“No hay pruebas PCR, tampoco test rápidos para conocer la enfermedad que uno tiene”, enfatizó William.

Ciego de Ávila vuelve a presentar un incremento de los casos de COVID-19, los cuales no se están informado en los medios oficiales, reportó el bicitaxista José Carlos Fernández.

“Antiguamente se hacían pesquisas con los estudiantes de Medicina, ya eso no se hace, además, las casas del médico de la familia están colapsadas”, destacó José Carlos.

Desde Sancti Spíritus, el también comunicador Adriano Castañeda afirmó que allí no hay percepción de riesgo: “Hay muchas personas con síntomas de COVID-19, pero se observa un relajamiento total en las personas y también por parte de las autoridades”.

En la ciudad de Santa Clara hay un relajamiento total de las medidas de prevención contra el contagio de la pandemia, denunció el periodista independiente Guillermo del Sol.

“Nuevamente se han ido destapando focos de COVID-19 en varias zonas de la ciudad, y seguimos con la misma escasez de medicamentos y con la misma inoperancia del gobierno respecto a estas cuestiones”, dijo el periodista.

Desde La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz lleva casi una semana enfermo y aún no sabe si ha sido contagiado con el coronavirus.

“Yo no sé si a mí me dio el Ómicron, es como si fuera un catarro pero es algo más fuerte, que te penetra entre el cielo de la boca y las fosas nasales, y el PCR no me lo pude realizar porque está en falta, solamente tengo medicamentos en casa para la fiebre, no hay nada más”, manifestó Vladimir.