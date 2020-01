Opositor cubano reclama respaldo de la Iglesia Católica en la isla

Su Eminencia, Monseñor Emilio Aranguren. Soy, Félix Navarro Rodríguez, residente en Calle Peatonal C No. 6, Reparto Las Canteras, municipio de Perico, en la provincia de Matanzas, en Cuba.

El excelente Compatriota, Dagoberto Valdés Hernández, me compartió declaraciones de la Presidencia Episcopal Venezolana, donde se refleja el sentir de la misma sobre lo acontecido el 5 de enero de 2020, en la Asamblea Nacional de Venezuela.

Después de leerla, mi pensamiento no se quedó en el análisis solamente, SINO QUE ME SENTÍ POSEÍDO POR LA ENVIDIA. Envidia de los venezolanos no satisfechos con el clima de oprobios, excesos de poder, hambre, miseria, indefensión, insalubridad y falta de asistencia y atención médica, ... , ¡desesperación!; pues ellos no están solos: cuentan con el respaldo de los Obispos Católicos de su país. Algo que nosotros no tenemos la oportunidad de sentir, de palpar, de ver su compañía.

Su Eminencia, Monseñor, Emilio. Yo no soy un individuo que se caracterice por usar la palabra para faltar al respeto de la Jerarquía de la Iglesia Católica Cubana. Yo soy un Católico practicante. Pero soy de los que necesita del apoyo irrestricto de la Jerarquía de la Iglesia Católica Cubana. Formo parte de una comunidad bendecida, porque por la misma oficiaron pastores de la talla de Jesús Fernando Marcoletta Ruiz, Esney Muñoz Díaz, Reinier Betancourt, Tomás (polaco que ya no está en Cuba); pero ellos ya no están en mi comunidad, ni fueron, ni son integrantes de la Jerarquía de la Iglesia Católica Cubana para poder actuar.

Nosotros: los explotados, abusados, criminalizados y minimizados, ninguniados, ..., que pensamos diferentes al Partido Único, requerimos del apoyo, del compromiso a pie firme de Ustedes los Obispos Católicos Cubanos, Su Eminencia, Monseñor Emilio Aranguren y no la vemos por ninguna parte.

Puede que hayan tocado alguna puerta del oficialismo, no lo pongo en dudas. Pero como todo sigue igual o peor cada día, apostamos a que creyeron en las evasivas recibidas o a que TODAVÍA ESTÁN ESPERANDO por la "solución" que en esa Oficina dijeron que darían a la preocupación que allí les llevó.

Nosotros necesitamos ver soluciones verdaderas y en su defecto queremos escuchar DECLARACIONES DE NUESTROS OBISPOS CATÓLICOS CUBANOS, a través de Circulares, en las Misas de nuestras parroquias, en las redes sociales o por las emisoras desde el exterior. Pero el silencio es un mal consejero. El silencio nos hace evaluar la gestión de Nuestros Pastores, como ¡INSUFICIENTE! Y este calificativo frío, seco, fuerte, ..., nuestro calificativo; se basa en la cruda realidad que vivimos. Traducida en términos reales: - Sobre la ¡ODISEA que no tiene fin!, que continúa viviendo nuestro líder José Daniel Ferrer García.

Ciento uno días después de su encierro, el 1 de octubre de 2019: PERMANECE EN CELDA DE CASTIGO, privado de administrar las provisiones que su familia les llevó el 27 de diciembre de 2019, pues tiene que pedir permiso para que le traigan una galleta o un poco de refresco, a pesar de que quienes deciden los destinos del reo en la Prisión Aguadores, de Santiago de Cuba, AUTORIZARON QUE DICHAS PROVISIONES PASARAN al interior del penal. A quien, ADEMÁS, se le negó un segundo proceso de Habeas Corpus, por el Tribunal de Santiago de Cuba, a pesar de que se han vencido todos los plazos establecidos por la ley cubana para fijar cargos y no se han hecho.

La situación de las Damas de Blanco no ha variado en lo más mínimo hacia la estabilidad o hacia el apego a la legislación vigente. Algo que en nada se ajusta a la actuación de las fuerzas del Ministerio del Interior del Gobierno Cubano, que por más de doscientas semanas prohíben la presencia de estas mujeres en las sesiones de la Santa Misa, en las Iglesias Católicas Cubanas, en todas las Diócesis del país.

A ello se unen: las dos Damas de de Blanco (Martha Sánchez y Aymara Nieto) que aún permanecen privadas de libertad. Y la nueva Acusación contra la Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, convaleciente de una ("enfermedad no identificada plenamente todavía") en uno de los hospitales de la capital del país; enfermedad que le fuera inoculada durante los meses que permaneció entre rejas en diferentes instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior, de Cuba. Nueva acusación establecida por el Tribunal de Guanabacoa, La Habana, bajo el supuesto delito de Propagación de Epidemia, proceso manido y cargado de falta de ética y humanismo, contra una mujer que se debate entre la vida y la muerte en estos momentos.

José Díaz Silva, dirigente del Movimiento Opositores por una Nueva República, residente en Calle 5ta. No. 18406, entre 184 y Final, Reparto Porvenir . El 8 de noviembre de 2019, sin orden de resgistro ni testigos del barrio, como establece la Ley de Procedimiento Penal, Artículos 215 al 227, Díaz Silva y su familia, fueron víctimas de allanamiento, registro y robo de sus pertenencias esenciales -él pudiera presentar la lista de lo robado.

Y ahora, a partir de lunes 6 de enero de 2020, es "peloteado" de un lado a otro por el Tribunal Provincial de La Habana, el Bufete Colectivo y la Fiscalía, cuando en uso de los derechos y facultades que establece la Instrucción 245, promulgada en junio de 2019, por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de Cuba, trata de nombrar abogado para su reclamación y es torpedeado, engañado y arrestado por 4 horas, para demostrarle que contra decisiones de las autoridades arropadas desde el Partido Único, nadie puede estar en desacuerdo y mucho menos reclamar.

La comunicadora, Iliana Hernández Cardoza (con residencia en: Calle 23 # 8219, entre J e Ki, Cojímar, teléfono: 55-57-8069) y su familia fue víctima de allanamiento, registro en vivienda habitada y despojada de varias de sus propiedades (un trípode, su teléfono, tres ordenadores, un moden, y otros artículos) que había comprado en el extranjero y traídos a Cuba en sus viajes, chequeados y autorizados a entrar con ellos al territorio nacional cubano, por oficiales del Servicio de Aduanas, en el Aeropuerto de destino.

Pero, además al concluir el asalto, Iliana Hernández Cardoza, fue privada de libertad y horas después fue liberada bajo una fianza de mil (1000) pesos y acusada por el supuesto delito de Receptación.

Su Eminencia, Monseñor, Emilio Aranguren: Lamento molestarles tan a menudo, pero lo hacemos alentado por las palabras del Santo Padre San Juan Pablo II, en ocasión de la Homilía Pronunciada en la Celebración Eucarística en la Arquidiócesis de la Habana en la Plaza Cívica José Martí, el 25 de enero de 1998, donde nos dijo: " Queridos hermanos: la Iglesia es maestra en humanidad. Por eso, frente a estos sistemas, presenta la cultura del amor y de la vida, devolviendo a la humanidad la esperanza en el poder transformador del amor vivido en la unidad querida por Cristo. Por ello hay que recorrer un camino de reconciliación, de diálogo y de acogida fraterna al prójimo, de todo prójimo. La Iglesia, al llevar a cabo su misión, propone al mundo una justicia nueva, la justicia del Reino de Dios (cf. Mt 6,33).

En diversas ocasiones me he referido -continuó el Santo Padre- a los temas sociales. Es preciso continuar hablando de ello mientras en el mundo haya una injusticia, por pequeña que sea, pues de lo contrario la Iglesia no sería fiel a la misión confiada por Jesucristo. Está en juego el hombre, la persona concreta. (...)".

Su, Eminencia, Monseñor, Emilio Aranguren: los cubanos de pueblo, quienes no formamos parte de la nomenclatura oficialista del Partido Único, estamos huérfanos, con miedo y necesitados de amor; "En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto", 1Juan 4, 18. Si uno dice "Yo amo a Dios", y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve", 1Juan 4, 20.

Estoy seguro de que San Juan Pablo II, sufre en el firmamento infinito y azul, desde la Casa del Padre, desde donde mira hacia Cuba, a la espera de que los Pastores Cubanos alcen su voz y sean consecuentes en su accionar, con la misión confiada a la Iglesia por Jesucristo. Confiados en el compromiso y en el poder de la Iglesia,

Le saluda Félix Navarro Rodríguez, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham, desde Calle Peatonal C No. 6, Reparto Las Canteras, municipio Perico, provincia de Matanzas, en Cuba. E-mail: navarrofelix10@nauta.cu Teléfono: 53-68-8745, con Servicio WhatsApp por el mismo teléfono.​