Opositor cubano denuncia presión de la policía política para que abandone el país

El opositor Eloy Calunga denunció que las autoridades cubanas lo presionan para que abandone el país tras su detención, en enero pasado, junto a otros dos activistas en Santiago de Cuba por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado

Calunga es miembro del opositor Partido Nacionalista Cubano.

“La situación es que el 11 de enero fuimos detenidos tres hermanos de lucha en Santiago de Cuba (...). De los tres, el único que está suelto soy yo. Los otros dos fueron trasladados para Villa Marista, en La Habana, y aún permanecen allí, incomunicados”, explicó este jueves en conversación con Radio Martí.

El activista, que está cumpliendo dos años de prisión sin internamiento, pasó 34 días detenido y luego fue liberado sin cargos. Ahora, asegura, las autoridades cubanas lo están presionando para que abandone el país.



“A mí, por una acción que tenía anteriormente, me presionan para que abandone el país en un plazo de 60 días desde la fecha de salida”, explicó. “Actualmente, me quedan 30 días, y si no abandono el país en estos 30 días que me quedan, me revocarían una causa que tengo pendiente de un juicio que se me hizo el 9 de enero de 2022, donde se me acusó de instigación a delinquir y se me condenó a dos años de trabajo forzado sin internamiento”.



De no salir de Cuba, a Calunga le sería revocada su condena y enviado a prisión cerrada, informó el opositor.



“Ahora sería con internamiento, en caso que no salga del país antes de la fecha señalada. Yo estoy, prácticamente, sin opciones. Yo no tengo cómo salir del país porque no cuento con dinero como para ello. No me queda otra que seguir esperando los 30 días que me quedan y, bueno, cuando me llegue una citación, presentarme. Si no me detienen, pues seguiré en la calle trabajando y haciendo las cosas que hago normal, pero en caso de que me detengan, ya no me queda otra”, concluyó Calunga.

(A partir de un reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)