OMS dice que declaración de emergencia por COVID-19 dio al mundo "tiempo suficiente"

Artículo de análisis de Human Rights Watch

El rumor sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong Un ha estado agitándose durante semanas. La especulación comenzó el 15 de abril, cuando Kim estuvo ausente durante las celebraciones del cumpleaños de su abuelo, el feriado más grande de Corea del Norte. Sin embargo, el misterio solo resalta que Corea del Norte es uno de los países de menos transparencia del mundo, con una población con poco acceso a la información y sin fe en las declaraciones del gobierno.



La afirmación peligrosa e inverosímil de Corea del Norte de que el país no tiene casos de Covid-19 ilustra el secretismo del gobierno, la capacidad de duplicidad y la capacidad de forzar mentiras sobre su pueblo. El gobierno ejerce un control casi completo sobre las personas y la información que pueden recibir o transmitir.



El control del gobierno se basa, por supuesto, en el totalitarismo. Kim, como su padre y su abuelo, ha perpetrado abusos masivos de los derechos humanos durante años. Como descubrió un informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte en 2014, Kim y su liderazgo están implicados en una larga serie de crímenes horribles, que incluyen "exterminio, asesinato, esclavitud, tortura, prisión, violación, abortos forzados y otros actos sexuales violencia, desaparición forzada y, a sabiendas, causar hambre prolongada ".



En este contexto brutal, la comisión recomendó sensiblemente que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional, el único camino hacia la corte ya que Corea del Norte no es uno de sus miembros. La recomendación sigue siendo adecuada dada la gravedad y la escala de los crímenes continuos y las políticas abusivas.



En 2015, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una oficina para recopilar evidencia de crímenes de manera continua, entre otras tareas. El trabajo de la oficina es fundamental para preservar la evidencia que se puede utilizar, un día, para procesar a los autores de delitos graves en Corea del Norte.



Los rumores sobre Kim no deberían hacernos olvidar la necesidad de llevarlo a él y al liderazgo ante la justicia. El Consejo de Seguridad de la ONU, que ha debatido sobre el historial de derechos humanos de Corea del Norte varias veces en los últimos años, necesita reanudar su escrutinio y actuar de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Investigación. Podría comenzar aprobando una nueva resolución que exija a Corea del Norte al menos mejorar su cooperación con el sistema de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la crisis Covid-19, pero también con todos los organismos de derechos humanos de la ONU. Un país cerrado no puede ser estable ni saludable, concluyó Human Rights Watch.