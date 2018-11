Ofrecen asesoría jurídica a médicos cubanos que desean permanecer en Brasil

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) ofreció este lunes un servicio gratuito de asesoría legal a los galenos cubanos que desean permanecer en Brasil.

"Todos los cubanos integrantes del programa Más Médicos que se sienten amenazados al regresar a su país de origen en virtud de su opinión política tienen el derecho de solicitar asilo en Brasil, cabiendo al gobierno brasileño juzgar individualmente cada caso", dijo la organización en un comunicado.

ANAJURE explicó que "se reconocerá como refugiado a todo individuo que:

I - debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera de su país de nacionalidad, y no pueda o no quiera acogerse a la protección de dicho país;



II - no teniendo nacionalidad y estando fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él, en función de las circunstancias descritas en el inciso anterior;

III - debido a la grave y generalizada violación de derechos humanos, esté obligado a dejar su país de nacionalidad para buscar refugio en otro país".

Los médicos cubanos víctimas de persecución política, además de pedir asilo político, también pueden pedir refugio, señala el comunicado de ANAJURE.

"Las dos categorías jurídicas son amparadas por la nueva ley de migración (Ley n° 13.445, de 24 de mayo de 2017), cuyo objetivo principal es asegurar los derechos humanos de los migrantes, sobre todo los desplazados forzados, como puede percibirse en la institución de la visa humanitaria en su artículo 14", precisó la organización de juristas.

El pasado miércoles, el gobierno cubano anunció la salida de sus galenos del programa Más Médicos, porque no aceptaba las exigencias hechas por el presidente electo Jair Bolsonaro, quien pidió el pago directo a los doctores y que tuvieran el derecho de recibir a sus familias en Brasil. También pidió que tomaran exámenes de capacidad, como se hace con los demás médicos extranjeros en el país.

Ante la decisión del régimen de abandonar el programa, Bolsonaro dijo que los doctores cubanos que deseen permanecer en Brasil podrían solicitar y recibir asilo político.

Los médicos cubanos interesados en recibir la asesoría jurídica deben comunicarse con ANAJURE por e-mail secretaria.refugees@anajure.org.br o por WhatsApp: +55 79 9 9929 7869.

(Con información de ANAJURE y Archivo Radio TV Martí)