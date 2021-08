Funcionarios de ONU y UNICEF en Cuba alertados sobre violaciones a menor de 14 años preso tras el estallido nacional del 11 de julio

El caso del niño Christopher Lleonart Santana, apresado tras el levantamiento nacional el 11 de julio en Cuba, ha sido notificado a Consuelo Vidal, coordinadora del sistema de las Naciones Unidas en Cuba, así como al Sr. Brandao Co, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la isla, según asegura el abogado defensor del menor de 14 años.

En redes sociales, el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios indica que presentó el 17 de agosto dos denuncias en favor del menor y considera que en este proceso “han tenido lugar violaciones de los derechos consagrados en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989”.

Fernández Palacios, quien ha sido acosado por Seguridad del Estado por sus informes de una supuesta "corrupción financiera transnacional" desde la empresa LABIOFAM, denuncia ahora que las autoridades cubanas mantienen en secreto la situación del menor:

"Hoy, 17 de agosto de 2021, he presentado sendas denuncias sobre Derechos Humanos en representación del menor de edad Christopher Lleonard Santana, 14 años, La Habana, con el consentimiento de sus padres y en conformidad con los procedimientos especiales establecidos en el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de NN.UU. para DD.HH. (Ginebra, Suiza) y la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, CIDH, (Washington, EE.UU.). Él lleva 30 días de Detención Arbitraria contados desde el pasado 17 de julio hasta fecha de esta publicación. Durante su detención las fuerzas represivas no le han permitido ver a sus padres Naika Rosa Santana Leyva y Omar Lleonard Pérez. Dentro de ese abuso se suma que durante alrededor de dos semanas no le fue garantizado el acceso a su medicación diaria indicada por facultativo (RP. 194507) del Centro de Salud Mental de la Habana Vieja, según certificado médico a la vista. Él tiene prescrito Haloperidol, vía oral, diariamente para controlar su salud mental y estabilidad emocional. Está diagnosticado con retraso mental moderado. Más grave aun son los maltratos físicos que ha recibido y ha comunicado a su madre vía telefónica. Han tenido lugar en la Escuela de Formación Integral "José Martí", conocida como "El Combinadito", del Ministerio del Interior por parte de quienes están a cargo de su custodia, refieren hijo y madre. Christopher fue arrestado en medio de la madrugada (3.00 a.m.) mientras se encontraba en su casa en compañía de sus padres, a quienes las fuerzas represivas mostraron un fragmento de un video en un teléfono móvil, en el cual él aparece frente a la tienda "Casa Fraga", vacía, sito en Águila y Monte, Habana Vieja, contra la cual fue lanzada una piedra que quebró el cristal de una de sus vidrieras. Hasta fecha de esta publicación, las autoridades represivas no han mostrado a los padres una prueba pericial indubitada que demuestre que Christopher Lleonard Santana es el responsable, sin lugar a dudas, de la fractura de dicho cristal, habida cuenta que otros también realizaron dicha acción. Tampoco han mostrado el dictamen pericial que acredite el valor dinerario del daño ocasionado".

Omar Lleonard Pérez, padre del menor, confirmó a Radio Martí que no han podido verlo desde hace 33 días, que se encuentra en "El Combinadito", ubicado en el municipio de Guanabacoa, en La Habana y que sobre el muchacho no pesa cargo alguno por ser un menor de edad aunque se encuentra en espera de que una comisión evalúe su caso.



Lleonard Pérez aseguró que Christopher no participó en las protestas del 11 de julio y que en el video que los oficiales le mostraron en ningún momento se ve a su hijo tirando la piedra contra el establecimiento.

El señor aseguró que su hijo padece problemas de salud metal que conducen a un comportamiento hiperactivo.

Medios internacionales como la BBC Mundo y el New York Post han llamado la atención sobre este adolescente que desde los 5 años recibe tratamiento psiquiátrico por discapacidad mental.

UNICEF dijo a BBC Mundo que "dada la falta de datos oficiales y confiables, así como la naturaleza altamente delicada del tema, es difícil cuantificar el número exacto de niños detenidos".

El Centro Cubalex asegura que desde las manifestaciones han sido detenidos al menos 33 menores de 18 años, de los cuales seis permanecen en prisión:

1. Christopher Lleonart Santana, de 14 años

2. Glenda de la Caridad Marrero Cartaya, de 15 años

3. Rubén Alejandro Parra Ricardo, de 15 años

4. Yanquier Sardiñas, de 16 años

5. Katherine Martín, de 17 años

6. Emisyolán Román, de 17 años

[Incluye reporte radial de Ivette Pacheco]