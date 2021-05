OEA cuestiona nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela escogido por parlamento chavista

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presidida por Luis Almagro, rechazó y condenó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE, por parte de la Asamblea Nacional oficialista.

En un comunicado Almagro condenó "estas acciones de la dictadura que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado".

La Asamblea Nacional ilegítima fue escogida el 6 de diciembre del 2020 en unas elecciones las cuales el gobierno interino de Juan Guaidó no participó, indicó el comunicado.

La Organización rechazó la elección de un nuevo CNE, pues considera que la "ilegitimidad" de la Asamblea "vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara".

"El 6 de diciembre de 2020, (la OEA) no reconoció sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble", dice el comunicado.

Venezuela está representada en la OEA por un representante del gobierno de Juan Guaidó reconocido por más de 50 países escogido cuando Guaidó era presidente de la Asamblea Nacional.

Los rectores del CNE nombrados para el periodo 2021 hasta el 2028 fueron: Alexis Corredor Pérez, Tania D’Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón, los últimos dos vinculados por mucho tiempo a la oposición, más no actualmente al gobierno de Guaidó.

La organización también condenó las acciones de cualquier "integrante de la Comunidad Internacional que haya inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura", pues las considera muestras de apoyo al régimen y sus acciones totalitarias.