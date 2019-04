OEA convoca sesión extraordinaria para tratar situación de Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó hoy una sesión extraordinaria para analizar el martes la situación en Venezuela, que afronta una aguda crisis política y económica.

La sesión para considerar la situación en Venezuela se celebrará tras una solicitud presentada por las misiones permanentes ante el organismo de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, detalló la OEA en un comunicado.

El pasado 23 de enero, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se proclamó presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de ese mes tras ser elegido en unos comicios presidenciales considerados fraudulentos por la oposición.



El pasado 1 de abril, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, anticipó que hará "todo lo posible" para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por Guaidó como su enviado ante ese organismo.



Trujillo, quien asumió ese día la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo que le otorga mayor capacidad para decidir qué proyectos se someten a voto, no explicó si prevé buscar que Tarre sea reconocido antes del 27 de abril, fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo.



Ese día se cumplen dos años desde que el Gobierno de Maduro pidiera su salida de la OEA.



Tarre, en representación de Guaidó y después de sendos acuerdos aprobados el 22 de mayo de 2017 y del 2 de enero de 2019 por la AN, presentó formalmente a la OEA el pasado de 8 marzo una comunicación en la que el líder opositor, quien ha sido reconocido por más de 50 países, ratifica la decisión de continuar en el organismo.



Actualmente, EEUU está impulsando una resolución para permitir que Tarre tome posesión como embajador y que, para ser aprobada, necesita el respaldo de 18 de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

