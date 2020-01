Odontólogo denuncia abusos a profesionales cubanos en misión

Una nueva arremetida en contra de las misiones médicas cubanas en el extranjero llega a nuestra redacción con los comentarios que desde Colombia ofrece un profesional de la salud que abandonó el programa, recientemente tachado de esclavista por gobiernos y entidades independientes.

“Vi como compañeros míos murieron asesinados a manos de delincuentes en Venezuela, por la inseguridad, y la noticia que se le dio a sus familiares en Cuba fue que habían fallecido por infarto cardiaco”, dijo a Radio Televisión Martí, el doctor en Odontología, Alejandro Alberto Fernández, que abandonó la misión en Venezuela en abril pasado y hoy se encuentra en Colombia.

El doctor de 29 años precisó que en 2017 cuando acababa de llegar a Venezuela conoció de un técnico de salud de la provincia de Santiago de Cuba que fue asesinado a tiros por un asunto pasional y su familia en la isla fue informada de que había fallecido por un infarto.



Fernández explicó que en muchos casos las autoridades cubanas justifican el fallecimiento argumentando que los especialistas cubanos han violado las medidas de seguridad impuestas a la brigada médica.

“Estas misiones son un instrumento de esclavitud, fortalecen al régimen que se queda con el 90 por ciento de nuestro salario”, denunció el dentista, graduado en la Universidad de Las Tunas.

Estuvo 20 meses como cooperante en el estado de Anzoátegui, municipio Simón Rodríguez, en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Campo Oficina. Allí, asegura, el régimen insertaba a verdaderos centinelas encargados de la vigilancia de los médicos y otros profesionales.



“Éramos vigilados constantemente por el coordinador y otras personas que trabajan para el régimen. Teníamos que hacer un informe sobre todos nuestros pasos cada cuatro horas y después de las seis de la tarde no podías salir de la casa, teníamos restricción de movimiento”, agregó el odontólogo, residente en la localidad colombiana de Bucaramanga.

Las condiciones de vida en la misión son críticas, dijo el especialista que recordó que en algunos casos las viviendas donde los ubican no tienen luz, ni agua.

Esta semana en un comunicado enviado a nuestra redacción el Departamento de Estado reafirmó su preocupación por acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes del programa médico a permanecer en sus puestos, un hecho que el doctor Fernández ha confirmado.

“Es obligatorio permanecer en la misión durante dos o tres años, según el contrato. Si pides regresar a Cuba antes de lo pactado, puedes perder todo tu dinero e incluso ser sancionado”.



Por su posición política, fue amenazado con reprimendas como la revocación del título y la confiscación del salario que le depositaba el gobierno en una cuenta bancaria en la isla.



“Cuando deserté, me persiguieron, me buscaban como perros. Estuve oculto un mes en una casa abandonada hasta que mi familia en Cuba me envió algún dinero para llegar a la frontera con Colombia. A mi pareja la interrogaron varias veces, pero ni ella conocía de mi paradero”, dijo Fernández.

Al llegar a Barinas, los guardias le quitaron el dinero. “Estuve tres días en la calle hasta que logré contactar a un amigo que me recogió y me ayudó”.



En Colombia vive como tantos otros médicos cubanos que escaparon de sus puestos en precarias condiciones y sin un estatus migratorio regular.

“Necesitamos que se reactive el programa de visado especial para los médicos”, expresó en referencia al Cuban Medical Professional Parole (CMPP) aprobado por George Bush en 2006 y suspendido por Barack Obama el 12 de enero de 2017.

Hoy día asegura que no tiene opción de trabajo como médico. “Estoy limpiando pisos”, confiesa.