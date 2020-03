Ocho ONG's piden aliviar el embargo en medio de la pandemia

Varias organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno de Estados Unidos suspender las sanciones al régimen cubano para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y equipos médicos durante la pandemia de COVID-19.

“En estos tiempos sin precedente, es necesario reconocer nuestra humanidad colectiva y tomar acción inmediata para limitar el sufrimiento humano”, señala el texto suscrito por ocho ONG’s.

“Hacerlo va mostrar la compasión de Estados Unidos por el pueblo cubano y contrarrestar los esfuerzos de China y otros de perjudicar la imagen de Estados Unidos como líder en materia de ayuda humanitaria a nivel global”, precisa la declaración.

El texto explica que el embargo impuesto al gobierno cubano autoriza el envío de ayuda humanitaria, “pero en la práctica, hay limitaciones y obstáculos severos a la entrega de asistencia”.

Los ochos firmantes plantean que Estados Unidos debe aliviar las sanciones que limitan las remesas, y las normas que establecen que los productos médicos que empresas y personas de otros países venden a Cuba no pueden tener mas de un 10% de contenido estadounidense.

También sugieren aliviar los “requerimientos burocráticos” en torno al envío de medicina y equipos médicos a Cuba, y “las extensas restricciones financieras que disuaden" a los bancos a hacer transacciones que involucran a Cuba.

Otro aspecto del embargo que los firmantes desean suspender son las reglas que los exportadores deben seguir para verificar que los productos que se envían a Cuba no caerán en manos del gobierno.

“Empresas de Estados Unidos que comercian con Cuba nos dicen que este requerimiento es un peso grande sobre los exportadores estadounidenses, y el resultado es que estos productos nunca llegan a los ciudadanos mas vulnerables de Cuba”, concluye el documento suscrito por las siguientes organizaciones:

Caribbean Educational and Baseball Foundation (CEBF)

Center for Democracy in the Americas (CDA)

Cuba Educational Travel (CET)

Cuba Study Group

Engage Cuba

Latin America Working Group

National Foreign Trade Council (NFTC)

Washington Office on Latin America (WOLA)