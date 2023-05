Obras de más de cincuenta artistas cubanos se expondrán en uno de los museos de arte universitarios más grandes del sur de EEUU

El abogado Julio Ferrer Tamayo presentó este martes una queja ante la oficina de atención a la población de la Fiscalía General de la República, dirigida a la Fiscal General Yamila Peña Ojeda.

El letrado recuerda que el reclamo se sustenta en la demanda presentada "hace ya más de dos años" sin tener respuesta, en contra de un funcionario de Inmigración y Extranjería que, arbitrariamente le prohibió el derecho a salir del país, explicó Ferrer Tamayo en entrevista con Radio Martí.



“La fiscalía es el órgano dentro del contexto jurídico del país encargado de velar que las autoridades, los órganos del estado, respeten y cumplan la constitución", indicó.



Y agregó que hace esta petición "con sustento en el proceso que yo llevo ante la Sala de Amparo de los Derechos Constituciones del Tribunal Supremo que dio origen al expediente No. 1".

Igualmente, explicó que esta demanda está presentada desde finales del año pasado, destacando que: "esta sala del Tribunal Supremo, a pesar de los pedidos que he hecho a la presidenta de esa sala y al presidente del Tribunal Supremo, se han desentendido. Los jueces no la ven, no se pronuncian ni a favor ni en contra. Es una especie de mafia, de clan, para violar la ley y mentir a la población, y mentir a la opinión pública internacional".



Ferrer Tamayo se pregunta: "¿qué hay detrás?" de todo lo explicado. "Lo que ha existido siempre, sostener el estado de impunidad que gozan las autoridades aquí en Cuba", concluyó.

En este caso específico, el letrado menciona directamente al "jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, un coronel del Ministerio del Interior".

Añadió que "entonces hay que aguantar que todos los días te digan que Cuba es un estado de derecho donde impera la Constitución, imperan las leyes”.

Hasta 90 días tiene la Fiscalía para responder a la queja, indicó Ferrer Tamayo, al tiempo que manifestó que no tiene grandes esperanzas de que el problema sea resuelto.



“La fiscal, el presidente del Tribunal Supremo, el Ministro de Justicia, la presidenta de la Unión de Bufetes Colectivos, los Órganos de Instrucción, todos son la misma gente y se tapan unos a otros, por eso yo no tengo perspectiva, pero mi propósito es al menos denunciarlo, y no hacerme cómplice de esas obtenidas ilegalidades, que ya es práctica habitual en el país”, enfatizó el abogado.

El 19 de diciembre de 2022, Ferrer Tamayo presentó una nueva demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país, ante la sala de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular.



Previamente, el 5 de septiembre, el letrado ya había interpuesto su reclamo ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana, reclamando su derecho libre expresado en la Constitución de la República a la libre circulación, restringido por la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT).



El 23 de octubre de 2019, un oficial de Inmigración del Aeropuerto Internacional “José Martí” en La Habana, Cuba, le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país, decisión que fue ratificada, verbalmente, por un oficial del MININT que le informó que está regulado, sin explicar los motivos.



Hasta el presente, a pesar de haber acudido a múltiples instancias jurídicas, ni los tribunales ni las autoridades cubanas han ofrecido una respuesta apegada a la ley a esta prohibición de salida.